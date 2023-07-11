الصحراء المغربية.. أنغولا تؤيد حلا سياسيا قائما على التوافق
هبة بريس
أعربت جمهورية أنغولا عن تأييدها لحل سياسي قائم على التوافق للنزاع حول الصحراء.
وجاء في بيان مشترك صدر، اليوم الثلاثاء 11 يوليوز بالرباط، في ختام أشغال الدورة الثالثة للجنة التعاون المشتركة المغربية – الأنغولية، برئاسة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، ووزير العلاقات الخارجية لجمهورية أنغولا، تيتي أنطونيو، أن رئيس الدبلوماسية الأنغولية أكد على أن بلاده “تشجع جهود الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الشخصي، ستافان دي ميستورا، لإيجاد حل سياسي عادل، دائم، مقبول لدى الأطراف، وقائم على التوافق “.
وأبرز المصدر ذاته أن الوزيرين جددا، كذلك، التزامهما الراسخ بمبادئ القانون والشرعية الدولية واحترام سيادة الدول ووحدتها الترابية.
ما رأيك؟
المجموع 6 آراء
0
6
10 تعليقات
شكرا لأنجولا
شكرا لدولة أنغولا على اعترافها لمغربية الصحراء..
نتمنى ان نسترجع الصحراء واستكمال الوحدة الترابية للمملكة المغربية..
الحمد لله على كل الاعترافات الدولية فهي كافية في حق المغرب ..
الحمد لله على نعمة هذا البلد الحبيب..
الجزائر صرفت الملايير الدولارات من أجل تظليل الحق .ولكن الحق يعلو ولا يعلى عليه..
اللهم وفق بلدنا الحبيب لآسترجاع الصحراء المغربية..
نحن جند مجندون وراء جلالة الملك محمد السادس نصره الله وايده..
اللهم احفظ جلالة الملك محمد السادس نصره الله وايده..
مشكورة دولة انغولا على هذا الاعتراف التاريخي..