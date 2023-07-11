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الصحراء المغربية.. أنغولا تؤيد حلا سياسيا قائما على التوافق

2023-07-11 / 17:00
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هبة بريس

أعربت جمهورية أنغولا عن تأييدها لحل سياسي قائم على التوافق للنزاع حول الصحراء.

وجاء في بيان مشترك صدر، اليوم الثلاثاء 11 يوليوز بالرباط، في ختام أشغال الدورة الثالثة للجنة التعاون المشتركة المغربية – الأنغولية، برئاسة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، ووزير العلاقات الخارجية لجمهورية أنغولا، تيتي أنطونيو، أن رئيس الدبلوماسية الأنغولية أكد على أن بلاده “تشجع جهود الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الشخصي، ستافان دي ميستورا، لإيجاد حل سياسي عادل، دائم، مقبول لدى الأطراف، وقائم على التوافق “.

وأبرز المصدر ذاته أن الوزيرين جددا، كذلك، التزامهما الراسخ بمبادئ القانون والشرعية الدولية واحترام سيادة الدول ووحدتها الترابية.

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‫10 تعليقات

  6. الجزائر صرفت الملايير الدولارات من أجل تظليل الحق .ولكن الحق يعلو ولا يعلى عليه..

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