مكناس.. دانون تعزز استثماراتها في المغرب وتفتتح المصنع الأخضر ” Green Factory”

ع محياوي _ هبة بريس

أشرف السيد رياض مزور ، وزير الصناعة و التجارة ، اليوم الثلاثاء 11 يوليوز الجاري بمكناس، على افتتاح لمصنع الأخضر” Green Factory” على الموقع الصناعي لسنطرال دانون بمكناس ، بحضور السيد عبد الغني الصبار، عامل عمالة مكناس، والسيد عبد الواحد الأنصاري رئيس مجلس جهة فاس مكناس، والسيد لوران ساكي ، الكاتب العام ل دانون والسيدة ناتالي ألكير ، الرئيسة المديرة العامة ل سنطرال دانون.

ينخرط هذا المشروع المتميز على مستوى النجاعة الطاقية، في إطار اتفاقية الاستثمار 2020-2024 الموقعة بين الحكومة وسنطرال دانون ، والتي تغطي توسيع القدرات الإنتاجية وتركيب معدات جديدة وتحسين عمليات التصنيع وإطلاق منتجات نهائية جديدة في المواقع الصناعية ل سنطرال دانون الواقعة في مكناس وسلا والجديدة والفقيه بنصالح. يبلغ البرنامج الاستثماري الشمولي حوالي 161 مليون درهم وسيسمح في النهاية بإنشاء 120 منصب شغل مباشر.

على مستوى موقع مكناس ، يشمل الاستثمار ، بالإضافة إلى تمديد بعض خطوط إنتاج تحلية الحليب ، مكونا مهما يتعلق بتركيب المعدات والمنشآت التي تهدف إلى تحسين البصمة الطاقية في المصنع باستثمار مخصص قدره 17 مليون درهم.

يعمل مصنع سنطرال دانون في مكناس منذ سنة 1985، وهو متخصص في إنتاج التحليات والجبنة الطازجة والياغورت. تبلغ المساحة الإجمالية للموقع 45000 متر مربع منها 10055 متر مربع مغطاة. ويشغل المصنع 212 شخصا.

يعد المصنع نموذجا راندا يهدف إلى تعزيز النجاعة الطاقية وإزالة مستويات الكربون في المواقع الصناعية ل سنطرال دانون في المغرب ، وفقا لنهج تعزيز الطاقة النظيفة في المملكة المغربية وتماشيا مع أهداف برنامج دانون “Re-Fuel” العالمي الذي يهدف إلى تحسين البصمة الطاقية لمواقع إنتاج دانون في جميع أنحاء العالم.

بفضل ” Green Factory المصنع الأخضر” ، وصل مصنع سنطرال دانون في مكناس اليوم إلى 52 ٪ من استخدام الطاقات المتجددة لاستهلاكه الطاقي ، محققا مسبقا الهدف الوطني المتمثل في زيادة حصة الطاقات المتجددة في مزيج الطاقة في البلاد إلى 52 ٪ بحلول عام 2030. تمثل الطاقة الحرارية المنتجة في الموقع 90٪ من الطاقات القادمة من مصدر أخضر.

وبمناسبة هذا التدشين، قال السيد رياض مزور ، وزير التجارة والصناعة: “تشهد الاستثمارات التي تقوم بها سنطرال دانون على رؤية استراتيجية واضحة والتزام بتعزيز الطاقات النظيفة والحفاظ على البيئة. كما أنها تظهر رغبة سنطرال دانون في البقاء في طليعة الابتكار والاستجابة لتطورات السوق من خلال التحسين المستمر لجودة وتنويع المنتجات المعروضة”.

من جانبه صرح السيد لوران ساكي ، الكاتب العام ل دانون ، ممثلا عن السيد أنطوان دي سان أفريك ، المدير العام ل دانون: “يسعدنا افتتاح أول “Green Factory” في المغرب ، في مصنعنا في مكناس ، للمساهمة في تطوير الطاقات المتجددة في المغرب. ويوضح هذا المشروع النموذجي التزامنا بتعزيز النجاعة الطاقية في مواقعنا الصناعية في المغرب. ونود أن نشكر الحكومة المغربية على دعمها ومواكبتها والتزامها بتطوير الصناعة المحلية لقطاع الحليب وتحديثها في اطار سيادة غذائية مستدامة”.

يتضمن “المصنع الأخضر” في مكناس العديد من المعدات والمنشآت التي تهدف إلى تحسين البصمة الطاقية في المصنع :

1-تركيب ميثانيزر(منشأة الغاز الحيوي) لإنتاج الغاز الحيوي بفضل عملية كيميائية عبارة عن ميثنة من المواد العضوية ، الناتجة عن الصرف الصحي القادمة من محطة معالجة مياه الصرف الصحي في المصنع. يتم استخدام الغاز الحيوي الناتج عن العملية في غلايات المصنع لإنتاج البخار. يسمح هذا الغاز الحيوي بمتوسط إنتاج يبلغ 4600 نانومتر 3 / يوم ، أي ما يعادل 30 ٪ من متطلبات البخار الحالية للمصنع.

2-محطة الكتلة الحيوية biomasse: محطة الكتلة الحيوية هي وحدة تنتج الميثان الحيوي. يتم تغذيته بمجموعة متنوعة من المواد ، وخاصة جوز الزيتون ، وهو محصول وفير في مكناس. تم بناء محطة الكتلة الحيوية لموقع مكناس على مساحة تقارب 550 م2. يتم التعرف عليها من خلال الواجهات المظللة الخضراء بسبب مساهمتها المستدامة في تقليل استهلاك الطاقة في المصنع.

3-محطة معالجة مياه الصرف الصحي: هذه المحطة متواجدة منذ افتتاح المصنع سنة 1985 ؛ وتم تصميمها لضمان معالجة مياه الصرف الصناعي لموقع مكناس بحجم 2000 م 3 من المياه المعالجة يوميا. تبدأ عملية المعالجة بجمع مياه الصرف الصحي في شبكة تجميع، ثم يتم نقل مياه الصرف الصحي إلى محطة معالجة مياه الصرف الصحي حيث تخضع لعدة خطوات معالجة حتى تعود هذه المياه إلى نقطة البداية المنقاة بشكل صحيح. فمعالجة هذه المياه ضرورية لحماية البيئة.

4-المباني المسؤولة بيئيا: تدمج مرافق المصنع التكنولوجيا المقتصدة للطاقة، والمواد التي تلبي معايير النجاعة الطاقية للمباني. تم اختيار المواد والتشطيبات الخاصة بالوحدة الصناعية في مكناس بعناية لتلبية الأغراض الوظيفية والمستدامة. على سبيل المثال، تغطي الجدار مع شطيرة العزل الصوفي المستخدمة على الجدران الداخلية ل “الغرفة الباردة” و “غرفة التكييف” من أجل احترام الاكراهات الحرارية والصوتية لعملية التصنيع. تساهم المظلات المدمجة في الراحة وتقليل درجة الحرارة في المناطق الداخلية الطرفية للواجهة. كما أنها توفر إضاءة وظيفية وطبيعية للفضاءات الداخلية. أخيرا ، الصباغات الجدارية المختارة مستدامة وبيئية.

فاز المصنع الأخضر ” Green Factory” ل سنطرال دانون بالجائزة الاولى للهندسة المعمارية في فئة “المصانع الصناعية والصناعات الغذائية” و “جائزة أفضل مشروع معماري في أفريقيا” خلال مسابقة الهندسة المعمارية البريطانية لجوائز العقارات الدولية 2022.

نبذة عن سنطرال دانون:

تهدف سنطرال دانون، الشركة المتخصصة في الصناعات الغذائية، إلى تشجيع عادات صحية ومستدامة للتغذية والاستهلاك، بما يتماشى مع مهمة الشركة: توفير الصحة عبر التغذية لأكبر عدد ممكن. لمزيد من المعلومات: www.centraledanone.ma

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