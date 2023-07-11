ستيني يلقى مصرعه إثر سقوطه من الطابق الثالث بطنجة
هبة بريس - مكتب طنجة
لقي رجل في الستينات من العمر، مصرعه أمس الاثنين ، إثر سقوطه من الطابق الثالث لمنزل أسرته الكائن بمنطقة مسنانة بطنجة .
وبحسب المعطيات المتوفرة فان الأمر يتعلق بحالة انتحار حيث أقدم الهالك على القاء نفسه في مشهد وصف بالمروع ليلقى مصرعه على الفور جراء شدة ارتطامه بالأرض .
وحلت السلطات المحلية والأمنية على وجه السرعة بعين المكان، حيث تم نقل جثة الهالك لمستودع الأموات بمستشفى الدوق دو طوفار بطنجة، قصد إخضاعه للتشريح الطبي، وفتح تحقيق للكشف عن ظروف وملابسات انتحاره.
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المجموع 6 آراء
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12 تعليقات
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم اللهم اغفر له..
إنا لله وإنا إليه راجعون عظم الله اجر ذويه..
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم.اللهم ارحمه واغفر له..
وما تدري نفس باي ارض تموت..
اللهم ارحمه برحمتك..
إنا لله وإنا إليه راجعون عظم الله اجر ذويه ورزقهم الصبر والسلوان..
نتمنى له الرحمة والمغفرة يارب العالمين..
يجب فتح تحقيق نزيه للوقوف على حقيقة هاته الوفاة..
انا لله وانا اليه راجعون.لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم..
اللهم ارحمه واغفر له..
انا لله وانا اليه راجعون..
اصدق التعازي والمواساة لأهله و أسرته نسأل الله له الرحمة و المغفرة