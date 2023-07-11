جبريل الرجوب بالجزائر يختار منطق ” التقلاز من تحت الجلابيب”

محمد منفلوطي_ هبة بريس

اختار وزير الشباب والرياضة الفلسطيني، ورئيس اللجنة الأولمبية الفلسطينية، جبريل الرجوب، (اختار) لنفسه منحى معاديا لقضيتنا العادلة من خلال تصريحات له لوسائل اعلام جزائرية كاشفا عن وجه الحقيقي، حين ظهر متبجحا يميل يمينا وشمالا وكأن للرجل مكانة ووزن على الساحة الدولية.

رجوب الذي غابت عنه على مايبدو الحكمة والرزانة الدبلوماسية وهو يمارس سياسة ” التقلاز من تحت الجلابيب”، (في إشارة لعباراته التي لا تسمن ولاتغني من جوع والتي تأتي حسب آراء العديد من المهتمين في الوقت الميت من الزمن السياسي الدولي وما تطبع من علاقات قوية بين دول لها شأن وتأثير)، عازفا على ألحان زمان مرددا مابات يعرف ب” الاستفتاء لحل قضية الصحراء المغربية”، وكأن الرجل يغرد خارج ايقاعات الزمن، متناسيا أن هذا المفهوم لم يعد له أي سند قانوني في ظل المعطى الجديد الذي وافقت عليه دول عظمى وتبناه المغرب بلا رجعة، والرامي منح أقاليمنا الجنوبية حكما ذاتيا تحت السيادة المغربية…

رجوب الذي بدا وكأنه يتوسل، جلس قائلا بأن :”الإستفتاء هو من يحسم إن كانت الصحراء مغربية أو جزائرية”، وبسقطته هاته، يكون قد ورط الجزائر بأنها طرف في النزاع وهي من صنعت ” شردمة البوليساريو”.

كما لم يقف رجوب عند هذا الحد، بل وجه سيلا من الاتهامات المجانية المخالفة للصواب حين اعتبر أن اللجوء إلى الإسرائيليين والأمريكان لتصبح الصحراء مغربية أو جزائرية هو أمر غير صحيح ولن يكون” على حد تعبيره، وهو فخ آخر سقط فيه الرجل، فإذا كان اللجوء إلى الأمريكان أمر خاطئ فلماذا تطلب حكومة بلاده دائما وأبدا أن تلعب الولايات المتحدة الأمريكية دورها في حل القضية الفلسطينية؟

ركوب رجوب على الموجة في ظن كثيرين لم يقدم ولم يأخر في الأمر شيئا، وأن معزوفته هاته لا تتناغم وموقف جنرالات الجارة الذين ظلوا لشهور وأيام يجترون ويعزفون على وثر التطبيع الذي جرى بين المغرب واسرائيل، فيما هوأنفسهم يتوسلون ويمدون الأيادي من تحت الطاولة تماشيا ومقولة ” يَخْ منُو وعيني فيه”، مع العلم ان عبد المجيد تبون اقترح في أكثر من مناسية إقامة سلام مع إسرائيل بشكل متدرج، وأن يكون “عباس” هو الوسيط بينهما مؤقتاً.

ما رأيك؟ المجموع 5 آراء 0 5