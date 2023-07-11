فصل الصيف .. أسعار الفنادق و المطاعم تلهب جيوب المغاربة

ع اللطيف بركة - هبة بريس

مع حلول فصل الصيف الجاري، عاد أرباب الفنادق و المطاعم الى نفس السلوكيات والممارسات الغير المفهومة والرغبة في تحقيق ربح سريع، على حساب جيوب المواطن، من خلال الرفع من سعر المنتوجات المعروضة والخدمات المقدمة، مستخدمين نفس العبارة ( الطلب أكثر من العرض) رغم ان هذا الوضع بات غير مرتبط بفصل الصيف لوحده، بل يسجل ارتفاع في الاسعار طيلة أشهر السنة.

وكأن هؤلاء قبل سنتين يتدرعون بأزمة كوفيد، من أجل تبرير رفعهم للاسعار، بل ان وزيرة السياحة ” فاطمة الزهراء عمور ” نفسها كانت قد خصصت دعم سخي لهؤلاء والحال كما يقول المثل المغربي ” زيد الشحمة في ظهر المعلوف” المقدر بحوالي 225 مليار سنتيم خصصته الحكومة كدعم عمومي للقطاع السياحي من أجل إعطاء دفعة للسياحة الوطنية. لكن إختفت تلك الأموال من المال العام، ولم تستفيد السياحة الداخلية من أي شيء، مما يعني أن هناك خلل، وان رهان رفع السياحة الوطنية بقي شعار فقط، في الوقت أن بلدان ” اسبانيا البرتغال وتركيا” تعرض خدمات رفيعة بأثمنة تفضيلية مما دفع بكثير من المغاربة إلى إختيار هذه الوجهات خارج أرض الوطن .

– من يراقب مداخيل قطاع المطاعم والفنادق؟؟

بالرغم أن وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني ” فاطمة الزهراء عمور” قد دافعت في وقت سابق على قطاع الفنادق، بعدما وجه لها نواب البرلمان أسئلة بخصوص ارتفاع الاسعار، واعتبرت أن الأسعار يتم تحديدها في إطار مقتضيات القانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الاسعار والمنافسة وان الامر مرتبط ب”العرض والطلب”.

غير أن الحكومة من خلال وزيرة السياحة، كانت قد قدمت وعودا بتوفير عرض سياحي وطني يراعي القدرة الشرائية للمواطن خلال العطلة الصيفية، بعدما عانت الاسر المغربية من إرتفاع اسعار الفنادق وكذا الخدمات المرتبطة بها مما اثقل المواطن المغربي في ظل موجة غلاء التي تعرفها اسعار مختلف الخدمات.

لكن السؤال الذي يفرض نفسه، من يراقب مداخيل هذا القطاع ( المطاعم والفنادق) إذا ما علمنا أن الأسعار تبرر بحسب هؤلاء والوزارة بإرتباطهما ب ” العرض والطلب” .

فالقطاع يتلقى الدعم من عدد من المؤسسات العمومية ( المكتب الوطني للسياحة المجالس الجهوية والاقليمية) من خلال دعم مباشر لما يسمى ب ” المجالس الجهوية للسياحة” التي تضم في مكاتبها ارباب فنادق ومطاعم، فلم نجد يوما اي مراجعة لهذا الدعم المالي من قبل المجالس الجهوية للحسابات، او من خلال مفتشية الضرائب، او من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، المرتبط بعدد المنخرطين في الصندوق المشتغلين في الفنادق والمطاعم، خصوصا انه سبق للجريدة أن إطلعت على وثائق إنخراط عمال وحدة فندقية بأكادير، فاكتشفنا أن هناك منخرطين لا يتم التصريح بهم سوى بأربعة أيام في الشهر، في حين أن ذلك العامل يشتغل طيلة الشهر؟؟؟.

– فنادق تتهرب من أداء ” رسوم الإقامة ”

تشهد أثمنة الإقامة بفنادق المغرب ارتفاعا صاروخيا مقارنة مع تصنيفها والخدمات التي تقدمها، إذ وصلت اثمنة المبيت بفندق من صنف ثلاثة نجوم 2300 خلال فصل الصيف.

وبالمقابل، فإن ارتفاع أثمنة الفنادق مقرون بالزيادة في رسم الإقامة المؤدى لخزينة الجماعات الترابية التي تتواجد بها تلك الوحدات الفندقية، ليبقى التساؤل: هل تعمل هذه الفنادق على دفع الرسوم المستحقة لتلك الجماعات الترابية ؟؟؟ أظهرت مجموعة من الوثائق المحاسباتية لبعض الجماعات الترابية أن مجموعة من المؤسسات السياحية تتهرب من أداء الرسم المفروض على الإقامة.

ولفتت تلك التقارير المحاسباتية أن نسبة كبيرة من الباقي استخلاصه هي ديون مستحقة على المؤسسات الفندقية، كالرسم على الاقامة، والرسم على المشروبات، والرسوم المفروضة على أوقات فتح واغلاق المطاعم والكباريهات، بالاضافة إلى أن بعض من هذه الديون هي مستحقات الجماعات من كراء مطاعم على سواحل شواطئها خلال فصل الصيف وبعضها طيلة السنة.

وهناك إشكال آخر يتعلق بتجاهل الكثير من الجماعات الترابية بالمملكة، متعلقة بمقتضيات القانون رقم 06.47، حيث إنها لا تقوم بإحصاء جميع الإقامات السياحية وقرى قضاء العطل المزاولة نشاطها بالمدينة، وذلك من أجل الحصر الشامل لجميع المؤسسات الخاضعة للرسم، وبالتالي السعي من خلال ذلك إلى تنمية مداخيلها.

كما أن تلك الجماعات لا تعمل على مراقبة عدد ليالي المبيت المصرح بها، خاصة وأن البعض منها يخالف ما تم التصريح به لفائدة مصالح وزارة السياحة وكذا مديرية الأمن الوطني، مع العلم أن عدد ليالي المبيت يعتبر أساس تصفية الرسم المذكور.

– ما العمل لاصلاح الوضع ؟؟

بعد الإشارة إلى أهم الاشكالات المتعلقة القطاع السياحي، ( فنادق مطاعم ” ارتفاع أسعار المبيت بدريعة موسمية القطاع ،و تعرض السياح للمضايقات في أماكن تجمعاتهم.

ضعف جودة الخدمات المرتبطة بالسياحة.ضعف وسائل التنشيط، مما يُشعر السياح بالملل، عدم تأهيل السياحة الجبلية والقروية المحيطة بالمدن، ينبغي تعزيز إستراتيجية سياحية جهوية حقيقية، كقطاع واعد، قادر على أن يتطور وينمو عبر محورين أساسيين، من خلال مواكبة تطور المشاريع المهيكلة الكبرى التي توجد في طور الإنجاز بعدد من مدن واقاليم المملكة ، وأيضا من خلال تنمية وتطوير السياحة القروية، وذلك كي تتمكن من إيجاد موقع قوي لها، يجعلها تتميز عن باقي الوجهات السياحية المنافسة.

– إقتراحات ممكنة

من خلال ما سلف الإشارة له، لابد من الإشارة على ضرورة مراقبة مداخيل القطاع الفندقي وإن أمكن تغيير القانون الإطار ، من أجل جعل القطاع السياحي رافعة أساسية للتنمية ، عوض ان يشكل عالة على إقتصاد البلاد ، وامتصاص ميزانية الدولة ، كما أن القطاع لابد ان يستفيد من تطوير البنيات التحتية: الطرق – المطارات – وسائل النقل والاتصال…

تشجيع الاستثمار من أجل بناء وترميم الفنادق وتجهيز المركبات السياحية بالفنادق.

تطوير التنظيم والإشهار على مستوى الوزارة المكلفة بالسياحة ووكالات الأسفار.

تنويع السياحة باستغلال كافة أنواع المؤهلات الطبيعية.

تشجيع السياحة الداخلية، للتخفيف من موسمية السياحة الدولية وتراجعها خلال فترة الأزمات.

الاهتمام بالعنصر البشري وذلك بتوعية السكان بأهمية السياحة وتكوين العاملين في القطاع.

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