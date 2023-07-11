زينب أسامة تعلن دخولها القفص الذهبي

2023-07-11 / 14:34
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نجلاء مزيان: هبة بريس

تقاسمت الفنانة المغربية زينب أسامة مع متابعيها بمنصات التواصل الاجتماعي فرحتها وكذا تفاصيل حفل عقد قرانها.

وحرصت أسامة على نشر مجموعة من مقاطع الفيديوهات عبر خاصية القصص القصيرة، بحسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات أنستغرام، التي توثق هذا الحدث الذي حضره الأهل و المقربين فقط.

وأرفقت الفنانة المغربية الفيديوهات بتعليق جاء فيه “هذا يومي”، متعمدة إخفاء ملامح زوجها و كذا جنسيته.

و فور إعلانها الخبر تهاطلت عليها تعاليق التهاني والتبريكات من طرف أصدقائها المشاهير و كذا محبيها بمواقع التواصل الاجتماعي.

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