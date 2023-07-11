سلا.. إيقاف طبيب وصيدلي ومساعده بتهمة ترويج الأقراص المخدرة

2023-07-11 / 14:07
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هبة بريس

تمكنت عناصر فرقة مكافحة العصابات التابعة للمصلحة الإقليمية للشرطة القضائية بمدينة سلا، بناءً على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، صباح اليوم الثلاثاء 11 يوليوز الجاري، من توقيف ثلاثة أشخاص تتراوح أعمارهم بين 55 و70 سنة، وهم طبيب وصيدلي ومساعد هذا الأخير، وذلك للاشتباه في تورطهم في قضية تتعلق بترويج المؤثرات العقلية.

وجرى توقيف المشتبه فيهم خلال عملية أمنية جرى تنفيذها بمدينة الدار البيضاء، وذلك للاشتباه في تورطهم في قضية توقيف شخصين الأسبوع المنصرم بكل من مدينة سلا ومنطقة الدروة ضواحي الدار البيضاء، وهي العملية التي أسفرت في حينه عن حجز ما مجموعه 3300 وحدة من الأقراص الطبية المخدرة.

وتشير المعطيات الخاصة بالبحث إلى تورط الطبيب الموقوف في توفير وصفات طبية، يستعملها الصيدلي ومساعد في استخلاص كميات من الأقراص الطبية المخدرة قبل تصريفها لفائدة مروجي المؤثرات العقلية.

عمليات التفتيش المنجزة في إطار هذه القضية مكنت من حجز شحنة إضافية تتكون من 3300 قرص طبي مخدر من مختلف الأنواع، فضلا عن حجز مجموعة من الوصفات والفواتير الخاصة باقتناء المؤثرات العقلية، وكذا حجز طابع خاص بالطبيب الموقوف ومبلغ مالي يشتبه في كونه من عائدات هذا النشاط الإجرامي.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهم الثلاثة تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، من أجل توقيف جميع المتورطين في هذا النشاط الإجرامي، والكشف عن ارتباطاتهم بشبكات ترويج المخدرات والمؤثرات العقلية.

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