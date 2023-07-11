ترويج الأقراص المخدرة يجر 3 أشخاص للاعتقال بالقنيطرة

2023-07-11 / 13:22
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هبة بريس

تمكنت عناصر فرقة مكافحة العصابات بولاية أمن القنيطرة بناءً على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء 11 يوليوز الجاري، من توقيف ثلاثة أشخاص من بينهم سيدة، يشتبه في تورطهم في قضية تتعلق بحيازة وترويج المخدرات والمؤثرات العقلية.

وقد جرى توقيف اثنين من المشتبه فيهم على مستوى محطة الأداء “النخاخصة” بضواحي مدينة القنيطرة، مباشرة بعد وصولهما على متن سيارة كانت قادمة من إحدى مدن شمال المملكة، حيث أسفرت عملية التفتيش عن العثور بحوزتهما على 681 قرص مهلوس من نوع “إكستازي”، فضلا عن مبالغ مالية بالعملتين الوطنية والأجنبية، يشتبه في كونها من متحصلات هذا النشاط الإجرامي.

كما قادت الأبحاث والتحريات المتواصلة في هذه القضية إلى تحديد هوية شخص ثالث، يشتبه في كونه المروج الذي كانت هذه الشحنة من الأقراص المخدرة موجهة لفائدته، حيث تمكنت عناصر الشرطة القضائية من توقيفه بمنطقة المهدية بضواحي القنيطرة.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهم تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع الأفعال الإجرامية المنسوبة للمعنيين بالأمر، فضلا عن تحديد الامتدادات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي.

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