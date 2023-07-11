خـلال 6 أشهر.. تسجيل 182 حريقا بغابات المغرب 

2023-07-11 / 13:00
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هبة بريس

أعلنت الوكالة الوطنية للمياه والغابات أن عدد الحرائق المسجلة بالمغرب منذ فاتح يناير وإلى حدود 10 يوليوز 2023، قد بلغ ما مجموعه 182 حريقا اجتاح 1251 هكتار .

وأوضحت الوكالة، في بيان صحفي حول حصيلة حرائق الغابات التي شهدها المغرب هذا الموسم، أن 54 بالمائة من المساحة التي اجتاحتها الحرائق عبارة عن أعشاب ثانوية.

وبالاعتماد على التوزيع الجغرافي للمساحات المتضررة من الحريق، يضيف المصدر ذاته، تأتي منطقة طنجة-تطوان-الحسيمة في مقدمة المناطق المتضررة بمساحة تقدر ب881 هكتار(68 حريق) أي بنسبة 70 بالمائة، مقارنة بإجمالي المساحة المحروقة على المستوى الوطني. وتليها جهة سوس ماسة بمساحة تقدر ب 190هكتار، أي بنسبة تقدر ب 15 بالمائة من إجمالي المساحة التي التهمتها النيران على المستوى الوطني.

وأشارت إلى أن جهاز المراقبة والتدخل، لايزال عند مستواه الأقصى على اعتبار أن الأيام المقبلة هي فترات الخطر الأكبر من اندلاع الحرائق.

وفي هذ السياق، ناشدت الوكالة جميع مستخدمي ومرتادي الغابات مثل المخيمين ومربي النحل والرعاة وغيرهم، توخي اليقظة والحد من استخدام النار قدر الإمكان خلال فترة الصيف.

وأوضحت أن الهدف من ذلك هو تجنب أي عمل غير مقصود يمكن أن يسبب الحرائق، وإبلاغ السلطات المختصة على الفور بأي بداية حريق أو سلوك مشبوه لمحاولة الحفاظ على الإرث الغابوي لما له من أدوار سوسيو اقتصادية وبيئية مهمة.

وبهذه المناسبة، دعت الوكالة الوطنية للمياه والغابات جميع مستعملي ومرتادي المجالات الغابوية لتوخي أقصى درجات الحيطة والحذر وعدم اشعال النار طوال الفترة الصيفية.

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