مصرع 5 أشخاص بتحطم طائرة فوق جبل إيفرست

2023-07-11 / 12:50
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هبة بريس - وكالات

لقي خمسة أشخاص مصرعهم بعد تحطم طائرة هليكوبتر كانت تقلهم برحلة سياحية، يوم الثلاثاء، بالقرب من جبل إيفرست في نيبال، فيما لا يزال شخص آخر كان على متن الطائرة مفقودًا.

وقالت هيئة الطيران المدني النيبالية في بيان إن السياح الخمسة الذين كانوا على متن المروحية يحملون الجنسية المكسيكية، وإن الطيار نيبالي، وكان من بين المكسيكيين رجلان وثلاث سيدات.

وقال كبير الإداريين الحكوميين في المنطقة باسانتا بهاتاراي إن المروحية تحطمت في منطقة لاماجورا، حيث انتشل رجال الإنقاذ جثث خمسة أشخاص، وما زالوا يبحثون عن السادس.

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