رسميا.. هذه قائمة “لبؤات الأطلس” المشاركة في كأس العالم 2023

هبة بريس

أعلن مدرب المنتخب الوطني النسوي، رونالد بيدروس، اليوم الثلاثاء، عن القائمة النهائية للاعبات اللواتي سيمثلن المنتخب الوطني المغربي في نهائيات كأس العالم 2023.

وضمت القائمة النهائية 23 لاعبة، ويتعلق الأمر بكل من:

حراسة المرمى

خديجة الرميشي (الجيش الملكي) ، أسية زهير (شباب المحمدية) ، إيناس أرويسا (كان الفرنسي)؛

خط الدفاع

أيت الحاج حنان (الجيش الملكي)، نهيلة بنزينة (الجيش الملكي)، نسرين الشاد (ليل الفرنسي)، رقية مزراوي (شارغل لوغوا البلجيكي)، ياسمين مرابط (ليفانتي الإسباني)، زينب رضواني (الجيش الملكي)، صباح الصغير (نابولي الإيطالي)؛

خط الوسط

غزلان شباك (الجيش الملكي)، بدري نجاة (الجيش الملكي)، لحمري أنيسة (غانغون الفرنسي)، كاسي سارة (فلوري الفرنسي)، ألودي نهلة النقاش (سيرفيت جنيف السويسري)؛

خط الهجوم

سلمى أماني (ميتز الفرنسي)، روزيلا أيان (توتنهام الإنجليزي)، صفية بوفتيني (نهضة بركان)، شابيل كنزة (نانت الفرنسي)، غربي فاطمة (أوروبا الإسباني)، الجرايدي ابتسام (الأهلي السعودي)، وزراوي ديكي سكينة (كلوب بروج البلجيكي)، فاطمة تكناوت (الجيش الملكي).

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