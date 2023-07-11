رغم تحذير السلطات.. “صحاب الباراسولات” يحتلون شاطئ عين الدياب

2023-07-11 / 11:05
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هبة بريس ـ الدار البيضاء

يواصل عدد من الأشخاص تحدي سلطات الدار البيضاء عبر احتلال مساحات واسعة من شاطئ عين دياب و منع المصطافين من الجلوس فيها بحجة “كارين البلاصة”.

و حول هؤلاء الأشخاص مساحات كبيرة من شاطئ عين دياب لأشبه ما يكون بملك خاص لهم، حيث عمدوا لوضع المظلات الشمسية قصد كرائها للمصطافين و الزوار.

هذا الأمر خلق غير ما مرة مشاحنات بين زوار الشاطئ و بعض الشباب الذين يتعامل عدد منهم بأسلوب فظ مع المصطافين من خلال التهديد و السب، و منع كل شخص لا يريد كراء “الباراسول” من عندهم من الجلوس في الأماكن التي يسيرونها بطريقة غير شرعية.

هذا و كانت سلطات الدار البيضاء قد قادت السنة الماضية حملة واسعة النطاق لتحرير شاطئ عين الدياب من محتليه، كما حجزت عددا مهما من المظلات الشمسية غير أن كل ذلك لم يمنع بعض الجهات التي تجد في المكان فرصة للاغتناء من تحدي قرارات السلطة و احتلال ملك عمومي دون موجب حق قانوني.

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