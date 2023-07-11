إعداد مشروع قانون مالية 2024 على طاولة المجلس الحكومي

2023-07-11 / 09:56
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هبة بريس

ينعقد، يوم الخميس المقبل، مجلس للحكومة برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة.

وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن المجلس سيتتبع في بدايته عرضا لوزيرة الاقتصاد والمالية حول تنفيذ قانون المالية لسنة 2023، وإعداد مشروع قانون المالية لسنة 2024.

وسيتدارس المجلس، إثر ذلك، مشروعي مرسومين يتعلق الأول منهما بتحديد تاريخ إحصاء السكان والسكنى بالمملكة، والثاني بتغيير مقادير رسم الاستيراد المفروضة على بعض المواد الصيدلية، قبل أن ينتقل إلى دراسة اتفاق من أجل تشجيع وحماية الاستثمارات على وجه التبادل بين المملكة المغربية وجمهورية سيراليون، الموقع بالداخلة في 28 أبريل 2023، مع مشروع قانون يوافق بموجبه على الاتفاق المذكور.

وخلص البلاغ إلى أن المجلس سيختم أشغاله بدراسة مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.

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