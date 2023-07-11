والدة بيونسه تتعرض للسرقة والمسروقات بملايين الدولارات

القسم الفني: هبة بريس

وقعت والدة المغنية بيونسه، والتي تُدعى تينا نولز، ضحية لعملية سرقة، حيث تعرض منزلها في لوس أنجلوس للسرقة عندما اقتحمه اللصوص وسرقوا خزنة كاملة تحتوي على أكثر من مليون دولار نقداً ومجوهرات.

ولم تكن سيدة الأعمال والمصممة البالغة من العمر 69 عاماً، في منزلها وقت وقوع الحادث الذي تم اكتشافه صباح الأربعاء، بينما كانت ترافق ابنتها حول العالم في جولتها الغنائية Renaissance.

وقد أخبرت الشرطة موقع TMZ أنهم يواصلون التحقيقات ويبحثون عن مقاطع فيديو وإجراء مقابلات مع الجيران، لكنهم لم يتمكنوا بعد من معرفة هوية اللصوص وكيف تمكنوا من دخول القصر.

هذا ولم تدل تينا بأي تصريحات بشأن هذه السرقة، حيث نشرت يوم الأحد بحسابها الشخصي بموقع انستقرام،مقطع فيديو لابنتها من حفلها في تورونتو.

و جدير بالذكر أن العديد من المشاهير تعرضوا للسرقة، أبرزهم تومي لي، إلين دي جينيريس، كريستينا ميليان، بيلا ثورن، ريهانا، جيف بيزوس، ويز خليفة، وبوست مالون…

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