الجماهير تترقب موعد نهائي كأس العرش و الرجاء وبركان يواصلان الاستعداد

2023-07-11 / 10:12
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هبة بريس ـ رياضة 

لم تفصح بعد الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم عن موعد نهائي كأس العرش لهذا الموسم رغم حسم هوية المتأهلين للنهائي قبل أيام.

و تنتظر جامعة الكرة تأشير الديوان الملكي الذي يشرف على بروتوكول الكأس الفضية الغالية على قلوب كل المغاربة لتحديد موعد مباراة التتويج.

و في انتظار الإعلان الرسمي عن موعد النهائي، يواصل الرجاء الرياضي و نهضة بركان طرفي النزال استعداداتهما لمباراة الحسم عبر استئناف تداريبهما التي انطلقت بإزالة العياء بعد مبارتي نصف النهاية.

و كان الفريق البرتقالي قد تأهل لنهائي كأس العرش بضربات الترجيح على حساب الفتح الرياضي، فيما ضمن الرجاء مقعده بالمباراة الختامية على حساب الوداد في ديربي البيضاء الذي انتهى أخضرا بهدف لصفر.

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