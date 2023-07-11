المغرب يحطم الرقم القياسي العالمي في سباق 1500 متر بالألعاب البارألمبية

2023-07-11 / 09:39
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هبة بريس

حطم المغرب الرقم القياسي العالمي في سباق 1500 متر فئة (إعاقة بصرية)، وذلك خلال بطولة العالم لألعاب القوى لذوي الاحتياجات الخاصة التي تقام في الفترة من 8 إلى 17 يوليوز في باريس.

وذكرت الجامعة الملكية المغربية لرياضة الأشخاص في وضعية إعاقة، أن العداءة المغربية فاطمة الزهراء الإدريسي تمكنت من تحطيم الرقم القياسي العالمي في سباق 1500 متر (فئة تاء 12)، بحصولها على ميدالية ذهبية بعد قطعها المسافة في مدة زمنية قدرها 4 دقائق و22 ثانية و15 جزء من الثانية.

بالإضافة إلى هذا الأداء، فاز رياضيان مغربيان خلال هذا الحدث الرياضي بميداليتين أخريتين، واحدة فضية وأخرى برونزية.

وهكذا، فاز منصف بوجة بميدالية فضية في نهائي سباق 100 متر، وأميمة أوبرايم أحرزت برونزية في رمي الصولجان.

ويشارك المغرب في هذا الحدث الرياضي الذي يجمع 1700 رياضيا (سواء كانوا في وضعية إعاقة جسدية أو بصرية أو ذهنية أو نفسية) من 120 بلدا، بمشاركة 18 رياضيا من الرجال والنساء.

وتقام هذه التظاهرة الرياضية العالمية الكبيرة، التي تعد ثاني أكبر مسابقة دولية للألعاب البارالمبية بعد دورة الألعاب البارالمبية، في استاد شارليتي في باريس.

وبالنظر للأهمية الكبيرة لهذه المسابقة المؤهلة إلى دورة الألعاب البارالمبية باريس 2024، تم وضع هذا الحدث تحت رعاية اللجنة البارالمبية الدولية.

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