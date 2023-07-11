هل ساهمت أصالة في صلح هدى سعد و أسماء لمنور؟

2023-07-11 / 09:45
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نجلاء مزيان: هبة بريس

ضجت منصات التواصل الاجتماعي بخبر صلح الفنانتين المغربيتين أسماء لمنور وهدى سعد بعد خلاف و قطيعة داما لسنوات.

ونشرت هدى سعد صورة تجمعها بمواطنتها أسماء لمنور وكذا النجمة السورية أصالة نصري، وذلك عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات أنستغرام.

و أرفقت سعد الصورة بتعليق جاء فيه:”ما أجمل اللقاء وهذه المرة في بلدنا الحبيب المغرب”.

ورجح العديد من النشطاء أن تكون أصالة ساهمت في هذا الصلح موازاة و تواجدها في المغرب من أجل إحياء حفلها رفقة النجم العراقي كاظم الساهر.

وجدير بالذكر أن خلاف أسماء لمنور وهدى سعد، بدأت شرارته عام 2013، تحديدا بحفل تقديم جوائر النسخة الأولى لمسابقة “ميديتيل موروكو ميوزك أوارد”،عندما انسحبت هدى سعد من الحفل و هي غاضبة بسبب حصد لمنور للجائزة.

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