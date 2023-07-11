صورة تعبيرية

انتخاب المغرب نائبا لرئيس مجلس الفاو

2023-07-11 / 09:21
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هبة بريس

انتخب المغرب الإثنين بروما، في شخص السفير والممثل الدائم للمملكة لدى وكالات الأمم المتحدة بروما يوسف بلال، نائبا لرئيس الدورة 173 لمجلس منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) وعضو لجنة المالية بالمجلس، حتى عام 2025.

ويعد مجلس منظمة الأمم المتحدة، الجهاز التنفيذي للمنظمة في الفترة ما بين الجلسات، والتي تدرس، على وجه الخصوص، القضايا المتعلقة بحالة الأغذية والزراعة في العالم.

ويتخصص مجلس المنظمة الأممية أيضا في الأنشطة الحالية والمستقبلية لمنظمة الأغذية والزراعة، بما في ذلك برنامج العمل والميزانية والإدارة والإدارة المالية، والقانونية.

وتميزت الدورة 173 بانتخاب المغرب عضوا في لجنة المالية للفترة من يوليوز 2023 إلى يوليوز 2025 ، كما تم انتخاب المغرب، الخميس الماضي، عضوا في مجلس إدارة منظمة الأغذية والزراعة ممثلا عن المجموعة الإقليمية الأفريقية (GRA) في الدورة 43 لمؤتمر المنظمة لمدة ثلاث سنوات .

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