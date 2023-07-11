طقس الثلاثاء.. حرارة مرتفعة بعموم مناطق المملكة

2023-07-11 / 09:03
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هبة بريس

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة ليوم الثلاثاء، استمرار الطقس الحار أو الحار جدا بعدد من مناطق البلاد، بما في ذلك، منطقة السايس وواد ملوية وشمال المنطقة الشرقية وجنوب الريف وهضاب الفوسفاط والسهول الداخلية المتواجدة غرب الأطلس ومنطقة سوس والجنوب-الشرقي وشرق الأقاليم الصحراوية للمملكة.

كما يرتقب تمركز سحب ركامية و غير مستقرة شيئا ما فوق مرتفعات الأطلس والمنطقة الشرقية وشرق الريف، حيث ستكون مصحوبة بقطرات مطرية و رعد متفرق، فضلا عن تشكل سحب أخرى منخفضة ومرفوقة بأمطار خفيفة ومحلية فوق سواحل البحر الأبيض المتوسط خلال الصباح.

كما سيلاحظ ظهور بعض الكتل الضبابية على السواحل الشمالية والوسطى للمحيط الأطلسي، إلى جانب تناثر الغبار محليا بالأقاليم الجنوبية وبالمنطقة الشرقية. ويتوقع أيضا تسجيل هبات رياح قوية نوعا ما بالمنطقة الشرقية وكذا بالسواحل الوسطى والجنوبية.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا، ما بين 26 و 33 درجة بكل من شمال المنطقة الشرقية والريف والمناطق المتواجدة غرب الأطلس ومنطقة سوس والجنوب-الشرقي والشمال -الشرقي للأقاليم الجنوبية. وستكون ما بين 20 و 26 درجة فيما تبقى من ربوع المملكة.

أما درجات الحرارة خلال النهار، فستكون في انخفاض بالسهول الشمالية، بينما سترتفع قليلا بباقي المناطق .

وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية والبوغاز، وهائجا ما بين الدار البيضاء وطرفاية وما بين بوجدور والكويرة، وقليل الهيجان إلى هائج بباقي السواحل .

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