كم يبلغ السعر الذي يطلبه مانشستر يونايتد لبيع ماغواير؟

هبة بريس _ رياضة

ذكرت تقارير صحفية أن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي لكرة القدم، حدد سعر مدافعه الدولي الإنجليزي، هاري ماغواير، تمهيدا لبيعه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ويرتبط ماغواير مع مانشستر يونايتد بعقد يمتد حتى العام 2025، لكن يعتقد أن النادي مستعد للسماح له بالرحيل هذا الصيف بعد تذبذب مستواه، حيث فقد المدافع الدولي الإنجليزي موقعه في تشكيلة يونايتد الأساسية الموسم الماضي مع المدرب إيريك تين هاغ.

وقالت صحيفة “مانشستر إيفننغ نيوز”، إن إدارة مانشستر يونايتد مستعدة لبيع ماغواير هذا الصيف مقابل 50 مليون جنيه إسترليني (58 مليون يورو).

وأضافت الصحيفة أن المبلغ الذي حددته إدارة يونايتد لبيع ماغواير يبدو مرتفعا، وأن هذا المقابل قد يمنع رحيله، حيث لا يوجد أي ناد مستعد لدفع هذا الرقم لضم المدافع الإنجليزي.

وكان ماغواير صاحب الـ30 عاما، قد أصبح أغلى مدافع في تاريخ كرة القدم، بانتقاله إلى مانشستر يونايتد في 2019 مقابل 87 مليون يورو قادما من ليستر سيتي.

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