القطري برشم يفوز بجائزة الرياضي الأفضل في آسيا

2023-07-10 / 23:06
0
هبة بريس _ وكالات

فاز البطل القطري معتز برشم بجائزة الرياضي الأفضل في القارة الآسيوية للمرة الثانية على التوالي، خلال احتفالية الاتحاد الآسيوي لألعاب القوى، التي أقامها بالعاصمة التايلاندية بانكوك، بمناسبة مرور 50 عاما على تأسيسه.

وأعلن الاتحاد الآسيوي لألعاب القوى خلال الحفل عن جوائز أفضل الرياضيين في القارة للموسم الماضي في جميع الفئات، حيث توزعت الجوائز بين الرياضيين في الهند وتايلاند والصين واليابان.

واستحق برشم، بطل العالم ثلاث مرات على التوالي في الوثب العالي، وأول رياضي يحقق هذا اللقب في تاريخ ألعاب القوى، الفوز بلقب الرياضي الأفضل في القارة الآسيوية للمرة الثانية على التوالي.

وتسلم الجائزة الكابتن عيسى برشم نيابة عن معتز الذي اكتفى برسالة مسجلة تم بثها عبر الفيديو، اعتذر فيها عن الحضور لارتباطه ببرنامج تدريبي في معسكر، مقدماً الشكر للاتحاد الآسيوي لألعاب القوى على لفتته الرائعة بالاحتفال بمرور خمسين عاماً على تأسيسه.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of كم يبلغ السعر الذي يطلبه مانشستر يونايتد لبيع ماغواير؟

كم يبلغ السعر الذي يطلبه مانشستر يونايتد لبيع ماغواير؟

2023-07-10 / 23:13
Photo of الأهلي بطلًا للدوري المصري للمرة الـ43 في تاريخه

الأهلي بطلًا للدوري المصري للمرة الـ43 في تاريخه

2023-07-10 / 22:35
Photo of مصر تُتوج بلقب البطولة العربية لسيدات السلة

مصر تُتوج بلقب البطولة العربية لسيدات السلة

2023-07-10 / 22:33
Photo of المدرب الإيطالي كونتي يقضي إجازته في المغرب

المدرب الإيطالي كونتي يقضي إجازته في المغرب

2023-07-10 / 19:01
Photo of مباراة ودية تجمع “أسود الأطلس” بمنتخب بوركينافاسو في فرنسا

مباراة ودية تجمع “أسود الأطلس” بمنتخب بوركينافاسو في فرنسا

2023-07-10 / 13:20
Photo of بعد الهزيمة أمام “الرجاء”.. مدرب الوداد الرياضي يعلن رحيله عن النادي

بعد الهزيمة أمام “الرجاء”.. مدرب الوداد الرياضي يعلن رحيله…

2023-07-10 / 10:11
Photo of صحيفة: ليفاندوفسكي يرفض عروضا مغرية من الدوري السعودي

صحيفة: ليفاندوفسكي يرفض عروضا مغرية من الدوري السعودي

2023-07-10 / 09:33
Photo of بطولة ويمبلدون للتنس .. المغربية ملاك العلمي تتأهل إلى الدور الثاني

بطولة ويمبلدون للتنس .. المغربية ملاك العلمي تتأهل إلى…

2023-07-09 / 21:53
Photo of صحيفة “آس” : تتويج الأشبال بكأس افريقيا يؤكد “الدورة السحرية” للكرة المغربية

صحيفة “آس” : تتويج الأشبال بكأس افريقيا يؤكد “الدورة…

2023-07-09 / 21:00
Photo of الرجاء البيضاوي يفوز على الوداد ويتأهل إلى نهائي كأس العرش

الرجاء البيضاوي يفوز على الوداد ويتأهل إلى نهائي كأس…

2023-07-09 / 20:15

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق