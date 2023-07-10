القطري برشم يفوز بجائزة الرياضي الأفضل في آسيا

هبة بريس _ وكالات

فاز البطل القطري معتز برشم بجائزة الرياضي الأفضل في القارة الآسيوية للمرة الثانية على التوالي، خلال احتفالية الاتحاد الآسيوي لألعاب القوى، التي أقامها بالعاصمة التايلاندية بانكوك، بمناسبة مرور 50 عاما على تأسيسه.

وأعلن الاتحاد الآسيوي لألعاب القوى خلال الحفل عن جوائز أفضل الرياضيين في القارة للموسم الماضي في جميع الفئات، حيث توزعت الجوائز بين الرياضيين في الهند وتايلاند والصين واليابان.

واستحق برشم، بطل العالم ثلاث مرات على التوالي في الوثب العالي، وأول رياضي يحقق هذا اللقب في تاريخ ألعاب القوى، الفوز بلقب الرياضي الأفضل في القارة الآسيوية للمرة الثانية على التوالي.

وتسلم الجائزة الكابتن عيسى برشم نيابة عن معتز الذي اكتفى برسالة مسجلة تم بثها عبر الفيديو، اعتذر فيها عن الحضور لارتباطه ببرنامج تدريبي في معسكر، مقدماً الشكر للاتحاد الآسيوي لألعاب القوى على لفتته الرائعة بالاحتفال بمرور خمسين عاماً على تأسيسه.

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