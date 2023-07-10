الأهلي بطلًا للدوري المصري للمرة الـ43 في تاريخه

2023-07-10 / 22:35
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هبة بريس _ رياضة

تُوج النادي الأهلي، رسميا، مساء اليوم الإثنين، ببطولة الدوري المصري الممتاز للمرة الـ 43 فى تاريخه بعد الفوز المهم الذى حققه سيراميكا كليوباترا على بيراميدز بهدفين مقابل هدف واحد .

وجمع الأهلي، الذي استعاد لقب الدوري بعد خسارته في الموسمين الماضيين لصالح غريمه الزمالك، 75 نقطة من 29 مباراة ليتقدم بثماني نقاط على بيراميدز الذي له 67 نقطة من 32 مباراة.

وعلى مستوى أسفل الترتيب ضمن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي البقاء في بطولة الكبار بعد الفوز على الداخلية بهدف نظيف.

ووصل الإسماعيلي إلى النقطة 37 بعد هذا الفوز ليحتل المركز الحادي عشر، مبتعدًا عن مراكز الهبوط بـ4 نقاط.

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