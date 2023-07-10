أكاديمي فلسطيني ..دعم المغرب لفلسطين محط تقدير كبير
الصورة من الارشيف

القضية الفلسطينية …محامو المغرب يتوقفون عن العمل

2023-07-10 / 21:49
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هبة بريس _ الرباط

تخوض العديد من الهيئات، يوم غد الثلاثاء وقفات تضامنية أمام المحاكم، مع التوقف عن العمل لمدة ساعة، تنديدا بالعدوان الإسرائيلي على جنين، وتضامنا مع الشعب الفلسطيني، وذلك على غرار باقي المحامين العرب.

وتأتي هذه الخطوة استجابة لنداء الأمانة العامة لاتحاد المحامين العرب، الذي دعا كافة المحامين في الوطن العربي للتوقف عن العمل لمدة ساعة واحدة يوم الثلاثاء 11 يوليوز الجاري، ما بين الساعة العاشرة صباحا والحادية عشر صباحا، تنديدا بالعدوان الإسرائيلي الغاشم وتضامنا مع الشعب الفلسطيني.

وفي السياق ؛ أعلنت هيئات للمحامين بالمغرب على غرار هيئة الرباط عن التوقف عن العمل لمدة ساعة واحدة غدا الثلاثاء في جميع المحاكم، مع تنظيم وقفة تضامنية.

ودعا نقيب المحامين بهيئة الرباط أصحاب الوزرة السوداء إلى الحضور والمشاركة في الوقفة الرمزية بقصر العدالة (المحكمة الابتدائية بالرباط) التي ستتخللها تلاوة نداء الأمين العام لاتحاد المحامين العرب

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‫2 تعليقات

  1. قف ساعة أو يوم أوقف حتى مدى الحياة فلن يكترث لكم الصهاينة فلستم الأكسجين ليقف التنفس بوقوفكم أو جلوسكم

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