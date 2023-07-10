أكاديمي فلسطيني ..دعم المغرب لفلسطين محط تقدير كبير
الصورة من الارشيف

القضية الفلسطينية …محامو المغرب يتوقفون عن العمل

2023-07-10 / 21:49
0
هبة بريس _ الرباط

تخوض العديد من الهيئات، يوم غد الثلاثاء وقفات تضامنية أمام المحاكم، مع التوقف عن العمل لمدة ساعة، تنديدا بالعدوان الإسرائيلي على جنين، وتضامنا مع الشعب الفلسطيني، وذلك على غرار باقي المحامين العرب.

وتأتي هذه الخطوة استجابة لنداء الأمانة العامة لاتحاد المحامين العرب، الذي دعا كافة المحامين في الوطن العربي للتوقف عن العمل لمدة ساعة واحدة يوم الثلاثاء 11 يوليوز الجاري، ما بين الساعة العاشرة صباحا والحادية عشر صباحا، تنديدا بالعدوان الإسرائيلي الغاشم وتضامنا مع الشعب الفلسطيني.

وفي السياق ؛ أعلنت هيئات للمحامين بالمغرب على غرار هيئة الرباط عن التوقف عن العمل لمدة ساعة واحدة غدا الثلاثاء في جميع المحاكم، مع تنظيم وقفة تضامنية.

ودعا نقيب المحامين بهيئة الرباط أصحاب الوزرة السوداء إلى الحضور والمشاركة في الوقفة الرمزية بقصر العدالة (المحكمة الابتدائية بالرباط) التي ستتخللها تلاوة نداء الأمين العام لاتحاد المحامين العرب

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of موسم القنص 2022 ـ 2023: جل المؤشرات في تطور إيجابي

موسم القنص 2022 ـ 2023: جل المؤشرات في تطور…

2023-07-10 / 22:01
Photo of لارام : نسبة رضا الزبناء خلال مراحل السفر بلغت “مستوى إيجابيا”

لارام : نسبة رضا الزبناء خلال مراحل السفر بلغت…

2023-07-10 / 20:36
Photo of أكادير : كيف رخصت وزارة ” صديقي ” لبواخر منتهية الصلاحية لشخص محظوظ؟؟

أكادير : كيف رخصت وزارة ” صديقي ” لبواخر…

2023-07-10 / 20:02
Photo of “محمد عبد الجليل” يعلن تاريخ إطلاق مشروع “الحافلة الآمنة”

“محمد عبد الجليل” يعلن تاريخ إطلاق مشروع “الحافلة الآمنة”

2023-07-10 / 19:54
Photo of محكوم بالسجن 175 عاما.. “الطبيب المتحرش” يتعرض للطعن في سجنه

محكوم بالسجن 175 عاما.. “الطبيب المتحرش” يتعرض للطعن في…

2023-07-10 / 19:33
Photo of سؤال برلماني يقارب الإجهاد المائي بعد “التمادي” في زراعة الأفوكا و “الدلاح”

سؤال برلماني يقارب الإجهاد المائي بعد “التمادي” في زراعة…

2023-07-10 / 19:26
Photo of بركة : 18 سدا في طور الإنجاز سترفع السعة التخزينية الى أزيد من 27 مليار متر مكعب

بركة : 18 سدا في طور الإنجاز سترفع السعة…

2023-07-10 / 18:35
Photo of أكادير: حملة هدم واسعة لبنايات عشوائية ومسؤولين في قفص الاتهام

أكادير: حملة هدم واسعة لبنايات عشوائية ومسؤولين في قفص…

2023-07-10 / 17:06
Photo of برلماني يصف زيارة آيت الطالب لمستشفى الدريوش ب”المسرحية”.. والوزير: “كان عليك تجي تمثل معايا”

برلماني يصف زيارة آيت الطالب لمستشفى الدريوش ب”المسرحية”.. والوزير:…

2023-07-10 / 16:57
Photo of محمد عبد الجليل: 179مليون متر مكعب قدرة محطات تحلية مياه البحر المنجزة

محمد عبد الجليل: 179مليون متر مكعب قدرة محطات تحلية…

2023-07-10 / 16:44

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق