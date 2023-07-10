Tennis - Wimbledon - All England Lawn Tennis and Croquet Club, London, Britain - July 10, 2023 Tunisia's Ons Jabeur celebrates winning her fourth round match against Czech Republic's Petra Kvitova REUTERS/Hannah Mckay

“أنس جابر” إلى ربع نهائي “ويمبلدون”

2023-07-10 / 21:37
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هبة بريس _ وكالات

ضربت أنس جابر موعدا في دور الثمانية لبطولة ويمبلدون للتنس مع إيلينا ريباكينا في تكرار لمواجهتهما العام الماضي بعدما سحقت اللاعبة التونسية منافستها البطلة السابقة بترا كفيتوفا 6-صفر و6-3 على الملعب الرئيسي، الاثنين.

وعدلت جابر تأخرها بمجموعة إلى انتصار على بيانكا أندريسكو، السبت، لكنها لم تواجه أي مشكلات من هذا النوع اليوم، إذ فازت بالمجموعة الأولى في 22 دقيقة فقط دون أي مقاومة تذكر.

وتسببت ضربات أنس جابر القصيرة الماكرة وتغيير سرعتها وزوايا التسديد في مشكلات كبيرة لبطلة ويمبلدون ‭2011‬ و2014.

واستفاقت اللاعبة التشيكية، المصنفة التاسعة، لفترة وجيزة في المجموعة الثانية، لكن جابر أنهت المباراة بشكل رائع لصالحها.

وتأهلت ريباكينا لاعبة كازاخستان المولودة في موسكو، المصنفة الثالثة، التي فازت على جابر بثلاث مجموعات في نهائي العام الماضي بعد انسحاب منافستها البرازيلية بياتريس حداد مايا بينما كانت متأخرة 4-1 في المجموعة الأولى، بسبب إصابة في الظهر

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