إطلاق النار على مسجد في السويد ..الحقيقة كاملة

هبة بريس _ وكالات

ملايين المشاهدات على مواقع التواصل الاجتماعي حصدها مقطع فيديو زعم ناشروه أنّه يظهر إطلاق نارٍ على مسجدٍ في السويد، بعد حرق صفحات من المصحف أمام مسجد في ستوكهولم.

إلا أنّ الفيديو في الحقيقة يوثّق إطلاق نارٍ على مسجدٍ في منطقة البقاع اللبنانيّة إثر شجار فرديّ قبل أيام.

وتظهر في الفيديو مجموعة من المصلّين يختبؤون داخل مسجدٍ وتُسمع طلقات نارية في الخارج.

وجاء في التعليق المرافق “عاجل هجوم على مصلّين في السويد”.

وحظي الفيديو بأكثر من 40 ألف مشاركة من هذه الصفحة وحدها في موقع فيسبوك إضافة إلى ملايين المشاهدات من صفحات أخرى.

ويأتي انتشار هذا الفيديو بعد أيام على إحراق اللاجئ العراقي في السويد سلوان موميكا صفحات من المصحف أمام أكبر مسجد في ستوكهولم خلال عيد الأضحى.

وأثار هذا الحادث موجة ردود فعل منددة في العالم الإسلامي. واستدعت دول عدة مثل العراق والكويت والإمارات والمغرب سفراء السويد للاحتجاج على ذلك.

إلا أنّ الخبر المتداول عن إطلاق نارٍ على مسجدٍ في السويد لا أثر له في المواقع الإخباريّة الموثوقة، فما حقيقة الفيديو؟

فيديو من لبنان

سرعان ما تعرّف صحفيّو خدمة تقصّي صحّة الأخبار في وكالة فرانس برس في بيروت إلى الفيديو، فقد نشر في مواقع إخباريّة محليّة عدّة قبل يومٍ من بدء تداوله في السياق المضلّل

ويوثّق هذا الفيديو عمليّة إطلاق نارٍ على مصلّين أثناء خروجهم من مسجد في بلدة برّ الياس في منطقة البقاع شرق لبنان، ما أسفر عن مقتل شخصٍ وإصابة آخرين.

ونشرت وسائل الإعلام اللبنانيّة مشاهد للحادثة نفسها من زاوية أخرى تسمع خلالها رشقات النار.

وأصيب مطلق النار برصاص القوى الأمنية بعد أن استمرّ بإطلاق النار لدقائق. ولم تعرف بعد دوافعه.

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