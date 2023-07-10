سانشيز .. لدينا روابط قوية مع المغرب على جميع المستويات

2023-07-10 / 20:17
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هبة بريس _ الرباط

أكد رئيس الحكومة الإسبانية، بيدرو سانشيز، على “الروابط المتينة” التي تجمع الرباط ومدريد، منوها بديناميات التعاون و “الشراكة الاستراتيجية” بين المملكتين.

وقال السيد سانشيز في مقال نشر، اليوم الاثنين على مجلة (بوليتيكا اكستريور)، “(…) في إطار السياسة الخارجية الإسبانية، لدينا روابط قوية مع المغرب على جميع المستويات، ولكن قبل كل شيء الروابط الإنسانية التي نسجها مواطنونا وكذلك من قبل مقاولاتنا”.

وذكر رئيس الحكومة الإسبانية في مقال بعنوان (بلد مسؤول وملتزم ومتضامن) بأن “إسبانيا هي الشريك التجاري الأول وثالث أكبر مستثمر في المغرب”.

وفي هذا الصدد، رحب السيد سانشيز بنتائج الاجتماع رفيع المستوى الأخير، الذي انعقد يومي 1 و 2 فبراير في الرباط، وهو الأول منذ 8 سنوات، والذي توج بإبرام 20 اتفاقا.

ويضيف رئيس السلطة التنفيذية الإسبانية “سنواصل تعزيز علاقة استراتيجية مع المغرب، وتوطيد خارطة الطريق المتفق عليها في عام 2022 ”.

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