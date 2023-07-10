أكادير : كيف رخصت وزارة ” صديقي ” لبواخر منتهية الصلاحية لشخص محظوظ؟؟

2023-07-10 / 20:02
1
ع اللطيف بركة : هبة بريس

تعيش وزارة الصيد البحري، على وقع علامة إستفهام كبرى بعد تسريب معلومات تفيد ترخيص الوزير الصديقي لشخص نافذ ينتمي لغرفة الصيد البحري الأطلسية الوسطى بأكادير، قد سبق لهذا الاخير أن إقتنى أربعة بواخر من شركة ” أمنيوم مروكان دي بيش” التي يتواجد مقرها بسواحل إقليم طانطان.

ولا يعرف بعد اي علاقة تجمع الوزير صديقي بهذا الشخص، حتى يتم إعفاء مسؤول من مهامه على رأس مصلحة الأمن البحري لمندوبية الصيد البحري بأكادير بعد أن إشتغل في منصبه لعقد من الزمن؟؟.

بعض هذه البواخر المخصصة للصيد في أعالي البحار التي تم الترخيص لها للابحار، تضيف مصادر الجريدة غير مستوفية الشروط القانونية المعمول بها، وهل القضية مرتبطة بإعفاء المسؤول عن مصلحة الأمن البحري، الجهة المخول لها قانونيا دراسة هذه الشروط، بعد أن تم تعويضه بمسؤول أخر، هل هي مجرد صدفة ام ان القضية مرتبطة بصفقة معينة ؟؟.

وأضافت مصادر الجريدة، أن المستفيد من هذه العملية، قد حقق هامش ربح مؤخرا فاقت 3 مليارات سنتيم، وبهذا يكون الوحيد الذي حقق هذا الهامش من الربح ضمن كافة المهنيين المشتغلين في المجال.

فهل تشرح وزيرة صديقي كيفية حصول هذا المحضوض على تلك الرخص وعلى أي أساس، علما ان تلك البواخر غير صالحة للابحار؟؟.

ما رأيك؟
المجموع 2 آراء
2

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of “كوريا الشمالية” تهدد بإسقاط طائرات استطلاع أميركية

“كوريا الشمالية” تهدد بإسقاط طائرات استطلاع أميركية

2023-07-10 / 22:45
Photo of موسم القنص 2022 ـ 2023: جل المؤشرات في تطور إيجابي

موسم القنص 2022 ـ 2023: جل المؤشرات في تطور…

2023-07-10 / 22:01
Photo of القضية الفلسطينية …محامو المغرب يتوقفون عن العمل

القضية الفلسطينية …محامو المغرب يتوقفون عن العمل

2023-07-10 / 21:49
Photo of لارام : نسبة رضا الزبناء خلال مراحل السفر بلغت “مستوى إيجابيا”

لارام : نسبة رضا الزبناء خلال مراحل السفر بلغت…

2023-07-10 / 20:36
Photo of “محمد عبد الجليل” يعلن تاريخ إطلاق مشروع “الحافلة الآمنة”

“محمد عبد الجليل” يعلن تاريخ إطلاق مشروع “الحافلة الآمنة”

2023-07-10 / 19:54
Photo of محكوم بالسجن 175 عاما.. “الطبيب المتحرش” يتعرض للطعن في سجنه

محكوم بالسجن 175 عاما.. “الطبيب المتحرش” يتعرض للطعن في…

2023-07-10 / 19:33
Photo of سؤال برلماني يقارب الإجهاد المائي بعد “التمادي” في زراعة الأفوكا و “الدلاح”

سؤال برلماني يقارب الإجهاد المائي بعد “التمادي” في زراعة…

2023-07-10 / 19:26
Photo of بركة : 18 سدا في طور الإنجاز سترفع السعة التخزينية الى أزيد من 27 مليار متر مكعب

بركة : 18 سدا في طور الإنجاز سترفع السعة…

2023-07-10 / 18:35
Photo of أكادير: حملة هدم واسعة لبنايات عشوائية ومسؤولين في قفص الاتهام

أكادير: حملة هدم واسعة لبنايات عشوائية ومسؤولين في قفص…

2023-07-10 / 17:06
Photo of برلماني يصف زيارة آيت الطالب لمستشفى الدريوش ب”المسرحية”.. والوزير: “كان عليك تجي تمثل معايا”

برلماني يصف زيارة آيت الطالب لمستشفى الدريوش ب”المسرحية”.. والوزير:…

2023-07-10 / 16:57

تعليق واحد

  1. مع كل الاحترام اخي او اختي، هل فعلا انت صحفي؟ اسلوبك ضعيف في اللغة و قمت بأخطاء بالجملة، زيادة علي ذلك تقفز من فكرة لفكرة أخرى دون اكمال الأولى، و لا اظن شخصا فهم اين المشكلة من طريقة سردها

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق