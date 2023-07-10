أكادير : كيف رخصت وزارة ” صديقي ” لبواخر منتهية الصلاحية لشخص محظوظ؟؟

ع اللطيف بركة : هبة بريس

تعيش وزارة الصيد البحري، على وقع علامة إستفهام كبرى بعد تسريب معلومات تفيد ترخيص الوزير الصديقي لشخص نافذ ينتمي لغرفة الصيد البحري الأطلسية الوسطى بأكادير، قد سبق لهذا الاخير أن إقتنى أربعة بواخر من شركة ” أمنيوم مروكان دي بيش” التي يتواجد مقرها بسواحل إقليم طانطان.

ولا يعرف بعد اي علاقة تجمع الوزير صديقي بهذا الشخص، حتى يتم إعفاء مسؤول من مهامه على رأس مصلحة الأمن البحري لمندوبية الصيد البحري بأكادير بعد أن إشتغل في منصبه لعقد من الزمن؟؟.

بعض هذه البواخر المخصصة للصيد في أعالي البحار التي تم الترخيص لها للابحار، تضيف مصادر الجريدة غير مستوفية الشروط القانونية المعمول بها، وهل القضية مرتبطة بإعفاء المسؤول عن مصلحة الأمن البحري، الجهة المخول لها قانونيا دراسة هذه الشروط، بعد أن تم تعويضه بمسؤول أخر، هل هي مجرد صدفة ام ان القضية مرتبطة بصفقة معينة ؟؟.

وأضافت مصادر الجريدة، أن المستفيد من هذه العملية، قد حقق هامش ربح مؤخرا فاقت 3 مليارات سنتيم، وبهذا يكون الوحيد الذي حقق هذا الهامش من الربح ضمن كافة المهنيين المشتغلين في المجال.

فهل تشرح وزيرة صديقي كيفية حصول هذا المحضوض على تلك الرخص وعلى أي أساس، علما ان تلك البواخر غير صالحة للابحار؟؟.

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