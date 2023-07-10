“محمد عبد الجليل” يعلن تاريخ إطلاق مشروع “الحافلة الآمنة”

2023-07-10 / 19:54
0
هبة بريس _ الرباط

أعلن وزير النقل واللوجستيك محمد عبد الجليل اليوم الإثنين بمجلس النواب، عن إطلاق مشروع “الحافلة الآمنة” قبل متم السنة الجارية.

وأبرز الوزير في معرض جوابه عن سؤال خلال جلسة الأسئلة الشفوية أن هذا المشروع يهدف إلى عصرنة حافلات النقل العمومي للمسافرين وذلك من أجل تجديد الأسطول، مع إدماج تكنولوجيات حديثة تساعد على “السياقة الآمنة”.

وأوضح في هذا السياق، أن الوزارة تعمل على تقوية منظومة المراقبة الطرقية من خلال تسريع وتيرة تثبيت رادارات السرعة وتوفير المعدات والوسائل اللازمة لفائدة مختلف مصالح المراقبة.

وأشار إلى أن الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية تقوم ببرامج تواصلية وتحسيسية طيلة السنة، تهدف إلى توعية جميع مستعملي الطريق ويتم تكثيفها خلال فترة العطلة الصيفية.

وأفاد الوزير أنه من أجل تحسين مؤشرات السلامة الطرقية على المدى المتوسط، تتم حاليا دراسة عروض مكاتب مختصة لتقييم مخطط 2017-2022 للسلامة الطرقية، من أجل إعداد خارطة طريق خماسية جديدة تهدف إلى تقليص عدد الوفيات على الطرق بنسبة 50 بالمائة بحلول سنة 2030 مقارنة مع سنة 2015.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of محكوم بالسجن 175 عاما.. “الطبيب المتحرش” يتعرض للطعن في سجنه

محكوم بالسجن 175 عاما.. “الطبيب المتحرش” يتعرض للطعن في…

2023-07-10 / 19:33
Photo of سؤال برلماني يقارب الإجهاد المائي بعد “التمادي” في زراعة الأفوكا و “الدلاح”

سؤال برلماني يقارب الإجهاد المائي بعد “التمادي” في زراعة…

2023-07-10 / 19:26
Photo of بركة : 18 سدا في طور الإنجاز سترفع السعة التخزينية الى أزيد من 27 مليار متر مكعب

بركة : 18 سدا في طور الإنجاز سترفع السعة…

2023-07-10 / 18:35
Photo of أكادير: حملة هدم واسعة لبنايات عشوائية ومسؤولين في قفص الاتهام

أكادير: حملة هدم واسعة لبنايات عشوائية ومسؤولين في قفص…

2023-07-10 / 17:06
Photo of برلماني يصف زيارة آيت الطالب لمستشفى الدريوش ب”المسرحية”.. والوزير: “كان عليك تجي تمثل معايا”

برلماني يصف زيارة آيت الطالب لمستشفى الدريوش ب”المسرحية”.. والوزير:…

2023-07-10 / 16:57
Photo of محمد عبد الجليل: 179مليون متر مكعب قدرة محطات تحلية مياه البحر المنجزة

محمد عبد الجليل: 179مليون متر مكعب قدرة محطات تحلية…

2023-07-10 / 16:44
Photo of وزير النقل: قيمة الرصيد الطرقي الوطني تقدر بـ254 مليار درهم

وزير النقل: قيمة الرصيد الطرقي الوطني تقدر بـ254 مليار…

2023-07-10 / 16:23
Photo of جمعه بنجمة هندية.. سعد لمجرد يروج لجديده الفني

جمعه بنجمة هندية.. سعد لمجرد يروج لجديده الفني

2023-07-10 / 16:03
Photo of وزارة النقل: إطلاق بوابة إلكترونية لتسوية وضعية المركبات الثقيلة

وزارة النقل: إطلاق بوابة إلكترونية لتسوية وضعية المركبات الثقيلة

2023-07-10 / 15:48
Photo of الحموشي يؤشر على تعيينات جديدة بمناصب المسؤولية

الحموشي يؤشر على تعيينات جديدة بمناصب المسؤولية

2023-07-10 / 15:10

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق