In this Nov. 22, 2017 file photo, Dr. Larry Nassar, 54, appears in court for a plea hearing in Lansing, Mich. Nassar, a sports doctor accused of molesting girls while working for USA Gymnastics and Michigan State University pleaded, guilty to multiple charges of sexual assault and will face at least 25 years in prison.(AP Photo/Paul Sancya)

محكوم بالسجن 175 عاما.. “الطبيب المتحرش” يتعرض للطعن في سجنه

2023-07-10 / 19:33
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هبة بريس _ وكالات

تعرض طبيب المنتخب الوطني الأميركي السابق للجمباز، لاري نصار (59 عاما)، الذي يقضي عقوبة السجن على خلفية الاعتداء الجنسي، للطعن عدة مرات في سجنه، وفق وسائل إعلام أميركية.

وأدين نصار عام 2018 بالاستغلال الجنسي لأكثر من 300 رياضية غالبيتهن قاصرات، خلال عقدين من الزمن في الفترة بين 1996 و2014، بينهن لاعبات في المنتخب الذي شارك في أولمبياد لندن 2012 وأولمبياد ريو دي جانيرو 2016.

والعام الماضي، تقدمت أكثر من 90 لاعبة جمباز أميركية بدعوى قضائية ضد مكتب التحقيقات الفيدرالي (أف بي آي) بتعويض قيمته مليار دولار، بتهمة “الإهمال” متهمين إياه بـ”إخفاء معلومات عن الجمهور، مما سمح لنصار بمواصلة الاعتداء على الفتيات والشابات”.

وأكد المكتب الفيدرالي للسجون أن نزيلا في سجن كولمان في فلوريدا تعرض للاعتداء، بعد ظهر الأحد، لكنه رفض تحديد هوية السجين بسبب مخاوف تتعلق بالخصوصية والأمن.

وقال المتحدث باسم المكتب، بنيامين أوكوني، في بيان إنه تم نقله إلى مستشفى محلي وتم إخطار مكتب التحقيقات الفيدرالي بالحادث.

وفي تصريحات لشبكة “سي أن أن”، قال جو روغاس، رئيس نقابة محلية لضابط السجون، إن نصار تعرض للطعن 10 مرات، بمعدل مرتين في الرقبة ومرتين في الظهر وست مرات في الصدر، وآخر تلك الطعنات وقع الأحد.

وبحسب وكالة أسوشيتد برس، فإن حالته مستقرة.

وحكم على نصار بالسجن لمدة تصل إلى 175 عاما بعد جلسة استماع استمرت أسبوعا، كشفت خلالها 160 من ضحاياه شهادتهن، وكان معظمهن من القصر وقت الاعتداء عليهن

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