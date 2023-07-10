المدرب الإيطالي كونتي يقضي إجازته في المغرب

هبة بريس _ رياضة

حل المدرب الإيطالي الشهير أنطونيو كونتي هذا الأسبوع بالمغرب من أجل قضاء عطلته الصيفية رفقة عائلته الصغيرة.

ووقع اختيار كونتي وزوجته إليزابيتا وابنته المراهقة فيتوريا على مدينة أكادير الساحلية كوجهة سياحية لقضاء جزء من عطلته الصيفية.

وشارك كونتي متابعيه عبر حساباته في مواقع التواصل الاجتماعي صورا لزيارته للمركب التجاري سوق الأحد بأكادير، “يظهر فيها رفقة زوجته وابنته، حيث تجولوا داخل السوق كما اقتنوا عددا من المنتجات التقليدية المغربية”

وفي شق اخر ذكرت تقارير صحفية أن نادي الأهلي السعودي، فتح خط مفاوضات مكثفة مع المدير الفني الإيطالي أنطونيو كونتي؛ لقيادة الفريق الأول لكرة القدم، خلال الموسم الرياضي القادم 2023-2024.

وقال موقع Calcio Mercato الإيطالي إن إدارة خالد العيسى تفاوض المدرب كونتي وذلك للتعاقد معه خلفًا للمدرب الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني.

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