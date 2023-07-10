بركة : 18 سدا في طور الإنجاز سترفع السعة التخزينية الى أزيد من 27 مليار متر مكعب

هبة بريس _ الرباط

أفاد وزير التجهيز والماء، نزار بركة، اليوم الاثنين بمجلس النواب، أن 18 سدا كبيرا في طور الإنجاز بعدد من مناطق المملكة مما سيمكن من رفع السعة التخزينية للموارد المائية إلى أزيد من 27 مليار متر مكعب.

وأبرز بركة في معرض جوابه على سؤال خلال جلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية، تلاه نيابة عنه وزير النقل واللوجستيك محمد عبد الجليل، أن المغرب نهج “بفضل الرؤية الملكية السديدة” سياسة استباقية واستشرافية تعتمد بالأساس على تعبئة الموارد المائية عبر بناء منشآت كبرى لتخزين المياه.

وأشار في هذا السياق، إلى أن المملكة تتوفر حاليا على 152 سدا كبيرا و141 سدا صغيرا، لافتا إلى أنه تم إنجاز آلاف الآبار والأثقاب المائية لاستخراج المياه الجوفية.

كما يتم حاليا، يضيف الوزير، إنجاز الشطر الاستعجالي من مشروع الربط بين الأحواض المائية لسبو وأبي رقراق وأم الربيع والذي يهم الربط بين حوضي سبو وأبي رقراق بصبيب مائي يصل إلى 15 متر مكعب في الثانية.

ويتم أيضا في إطار السياسية المائية المُتّبعة، يتابع الوزير، تعبئة الموارد المائية غير الاعتيادية عن طريق مشاريع تحلية مياه البحر، أهمهما مشروع في جهة الدار البيضاء- سطات، فضلا عن إعادة استعمال المياه العادمة الذي يشكل أحد أهم محاور المخطط الوطني للماء بالإضافة الى مشروع البرنامج الوطني للتطهير السائل المندمج.

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