برلماني يصف زيارة آيت الطالب لمستشفى الدريوش ب”المسرحية”.. والوزير: “كان عليك تجي تمثل معايا”

2023-07-10 / 16:57
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هبة بريس - لبنى ابروك

وصف برلماني بجلسة الأسئلة الشفوية المنعقدة يومه الإثنين، بمجلس النواب، زيارة وزير الصحة والحماية الاجتماعية خالد آيت الطالب لمستشفى الدريوش ب”المسرحية”.

واعتبر البرلماني في كلمته لوزير الصحة، أن المستشفى المذكور لم يكن بحاجة الى تلك الزيارة التي شبهها ب”المسرحية” بحضور المصورين، لافتا أن المستشفى معروف بافتقاره للأطر الطبية والتجهيزات اللازمة لاسعاف وعلاج المرضى.

من جهته، لم يستسغ الوزير وصف زيارته التي أثارت جدلا كبيرا خلال اليومين الأخيرين ب”المسرحية”، قبل أن يخاطب البرلماني المعني بالقول: “السيد النائب المحترم كان عليا نعيطليك حتى نتا تمثل معايا فداك التمثيلية وتحضر معايا فالدريوش”.

وأضاف الوزير قائلا “مستشفى الدريوش نهار تحل تعطاتو 140 الموادر البشرية وفيه جميع التجهيزات وشوف فالمستندات شحال الاجراءات تدارت، شكون دارها? واش الاشباح? متافقين أن هناك نقص وحنا درنا داك الزيارة باش نوقفو على داكشي.. درتو ليا طلع للكرمة نزل شكون قالها ليك”.

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‫2 تعليقات

  1. رأي في الموضوع هو أن من لديه نية حقيقية في مراقية عمل المستشفيات، لا يأخد معه جوقة من الكاميرات….

  2. المراقبة عملية واجبة و القيام بها لا يقتصر على وزير الصحة فقط. هناك مندوب و هناك والي أو عامل الذين لهم جميع الصلاحيات.
    أما أن تجرى على كيفية جيراننا الهكاويون و ذلك لتبندير أمام الكامرا فذالك شيء مرفوض و منبوذ ولا يليق بأخلاقنا.
    راقب ولكن في صمت و تطبيق القانون

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