محمد عبد الجليل: 179مليون متر مكعب قدرة محطات تحلية مياه البحر المنجزة

2023-07-10 / 16:44
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هبة بريس - لبنى أبروك

أفاد وزير النقل واللوجيستيك، محمد عبد الجليل،  أن توالي سنوات الجفاف بالبلاد عن هشاشة بعض الأنظمة المائية بشمال ووسط المملكة، ما فرض ضرورة تنويع مصادر التزود بالماء.

وذكر الوزير في معرض رده على أسئلة البرلمانيين بمجلس النواب نيابة عن وزير التجهيز والماء، يومه الاثنين، أن المغرب لجأ الى محطات تحلية مياه البحر لتأمين تزويد العديد من المناطق بمياه الشرب والسقي.

ووفق جواب الوزير، فتبلغ القدرة الإجمالية ل12 محطة لتحلية مياه البحر المنجزة حاليا 179 مليون متر مكعب في السنة، بالإضافة الى حوالي 37 مليون متر مكعب .

وتعززت هذه القدرة، يضيف الوزير، بحوالي 110 مليون مكعب من طرف محطتي آسفي والجرف الأصفر اللتين تم انجازهما من طرف المكتب الشريف للفوسفاط لتزويد مدينتي الجديدة وآسفي بالماء الصالح للشرب والماء الصناعي، لافتا الى برمجة عدد من المحطات أهمها محطة الدار البيضاء سطات، لضمان تزويد كافة مناطق المملكة بالمياه الصالحة للشرب

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