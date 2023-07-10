أكادير: حملة هدم واسعة لبنايات عشوائية ومسؤولين في قفص الاتهام

2023-07-10 / 17:06
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ع اللطيف بركة : هبة بريس

قامت السلطات بحملة واسعة لهدم مجموعة من البناءات العشوائية بمنطقة تمراغت التابعة للنفود التاربي لأورير شمال مدينة أكادير .

وقالت مصادر الجريدة ، أن تقرير أنجزته لجنة تفتيش مركزية لوزارة الداخلية، عجل بتعليمات من ” لفتيت ” لمصالح وزارته بأكادير، من أجل شن حملة هدم لمباني عشوائية بعضها لمسؤولين شيدت بدون تراخيص او من خلال تغيير كلي للتصاميم المصادق عليها من طرف المؤسسات المعنية بإعطاء تراخيص البناء.

وشكلت هذه الحملة الاستثنائية لهدم المباني العشوائية، إشارة ثانية من المركز الرباط، بعد أن سبقتها حملة أخرى سنة 2011، في عهد والي الجهة بوسعيد وفي فترة تولي الشرقي الضريس لشؤون وزارة الداخلية، والتي عصفت أنذاك بعدد من المسؤولين المتورطين في العملية.

ومن المرتقب أن يتابع عدد من المسؤولين بأكادير، بعد تشييدهم لمباني خارج القانون، بعد إحالة التقارير على النيابة العامة المختصة.

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تعليق واحد

  1. من المفروض أن تكون الإدارة الترابية هي الضامنة و الساهر الأول على احترام القوانين فإذا بها أصبحت الآن شريكا في خرقه و استلزم الأمر تدخلا تصحيحيا صار ما من طرف الإدارة المركزية لوزارة الداخلية . هذه الوزارة التي تمثل مصالحها الخارجية الترابية كل الحكومة ،حينما يكون بها رجال مصلحون تسير الأمور على ما يرام إلى حد كبير ، تحية تقدير الى كل الولاة و العمال و أطر الإدارة الترابية الذين يعملون بإخلاص و بكل روح تنموية في إخلاص تام للوطن و للملك .

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