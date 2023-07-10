وزير النقل: قيمة الرصيد الطرقي الوطني تقدر بـ254 مليار درهم

هبة بريس - لبنى أبروك

أفاد وزير النقل واللوجيستيك، محمد عبد الجليل، أن قيمة الرصيد الطرقي الوطني المدبر من طرف وزارة التجهيز والماء يقدر 254 مليار درهم، منها 22 مليار درهم منذ سنة 1995 وذلك من خلال البرنامج الوطني الأول والثاني للطرق القروية اللذان مكنا بلوغ مؤشر فك العزلة الى أكثر من 80 % سنة 2015، مقارنة مع 34 % سنة 1995.

وذكر الوزير في معرض رده على أسئلة البرلمانيين نيابة عن وزير التجهيز والماء، أن الوزارة ساهمت ب2.5 مليار درهم في برنامج التأهيل الترابي كما ساهمت ب8 ملايير درهم في برنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية.

والى غاية أواخر سنة 2022 ، يضيف الوزير، تم تأهيل 3300 كلم من طرق القرب المصنفة، وبناء وتهييء أزيد من 17 الف من الطرق الغير مصنفة، كما تمت برمجة 1040 كلم من الطرق القروية و10 الاف منشأة بغلاف مالي يناهز مليار و300 مليون درهم.

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