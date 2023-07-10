جمعه بنجمة هندية.. سعد لمجرد يروج لجديده الفني

نجلاء مزيان: هبة بريس

تقاسم النجم المغربي سعد لمجرد مع متابعيه بمنصات التواصل الاجتماعي، “البوستر” الترويجي لجديده الفني “guli mata”.

ونشر النجم المغربي صورة تجمعه بالنجمة الهندية شريا غوشال مرفوقة بتعليق جاء فيه :”لقد سرقت الهند قلبي بكل الطرق، من جمالها المذهل إلى فرصة العمل مع أفضل المنتجين والمخرجين”.

وواصل قائلا:”لم يكن الفريق بأكمله موهوبًا فحسب، بل كان أيضًا لطيفًا ومحترفًا بشكل لا يصدق، شكراً جزيلاً للهند والشكر الكبير للسفير المغربي الرائع في الهند محمد المالكي على الترحيب الحار وكرم الضيافة، لقد جعلت تجربتنا لا تُنسى حقًا”.

وجدير بالذكر أن النجم المغربي لم يفصح عن تاريخ طرحه للجديده الغنائي، و الذي صوره على طريقة الفيديو كليب بدولة الهند.

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