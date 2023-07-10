الحموشي يؤشر على تعيينات جديدة بمناصب المسؤولية

هبة بريس

أعلنت المديرية العامة للأمن الوطني، يوم أمس الأحد 9 يوليوز الجاري، عن مجموعة من التعيينات الجديدة في مناصب المسؤولية بمختلف مصالح الأمن الوطني بمدن العيون وتامسنا والرشيدية وتطوان وسوق السبت أولاد النمة ومكناس، وهي التعيينات التي تندرج في إطار خلق دينامية داخلية في تدبير الموارد البشرية الشرطية، تراهن على الاستفادة من كفاءات أمنية شابة ومتمرسة وقادرة على تحمل مسؤولية تحقيق أمن المواطن وسلامة ممتلكاته.

وقد همّت التعيينات الأخيرة، والتي أشر عليها المدير العام للأمن الوطني عبد اللطيف حموشي، ستة مناصب جديدة للمسؤولية، من بينها تعيين رئيس المفوضية الجهوية للشرطة بمدينة سوق السبت أولاد النمة ورئيس للمصلحة الإدارية الولائية بمكناس، فضلا عن تعيين رئيس للهيئة الحضرية بمدينة تامسنا.

وقد شملت التعيينات الجديدة وضع أطر أمنية على رأس مجموعة من المصالح اللاممركزة للاستعلامات العامة، حيث تم تعيين ثلاثة رؤساء لفرق تابعة للمصالح الولائية والجهوية للاستعلامات العامة بمدن العيون وتطوان والرشيدية.

وقد تم الحرص في عملية الترشيح لشغل هذه المناصب الأمنية، على اعتماد معايير الكفاءة والانضباط المهني والشخصي، وذلك ليتسنى للجيل الجديد من المسؤولين الأمنيين التنزيل الأمثل للإستراتيجية الأمنية الجديدة التي تروم خدمة أمن المواطن، عبر تدعيم الإحساس بالأمن، وتجويد الخدمات الشرطية المقدمة للمواطنين.

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