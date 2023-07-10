الحموشي يؤشر على تعيينات جديدة بمناصب المسؤولية

2023-07-10 / 15:10
4
هبة بريس

أعلنت المديرية العامة للأمن الوطني، يوم أمس الأحد 9 يوليوز الجاري، عن مجموعة من التعيينات الجديدة في مناصب المسؤولية بمختلف مصالح الأمن الوطني بمدن العيون وتامسنا والرشيدية وتطوان وسوق السبت أولاد النمة ومكناس، وهي التعيينات التي تندرج في إطار خلق دينامية داخلية في تدبير الموارد البشرية الشرطية، تراهن على الاستفادة من كفاءات أمنية شابة ومتمرسة وقادرة على تحمل مسؤولية تحقيق أمن المواطن وسلامة ممتلكاته.

وقد همّت التعيينات الأخيرة، والتي أشر عليها المدير العام للأمن الوطني عبد اللطيف حموشي، ستة مناصب جديدة للمسؤولية، من بينها تعيين رئيس المفوضية الجهوية للشرطة بمدينة سوق السبت أولاد النمة ورئيس للمصلحة الإدارية الولائية بمكناس، فضلا عن تعيين رئيس للهيئة الحضرية بمدينة تامسنا.

وقد شملت التعيينات الجديدة وضع أطر أمنية على رأس مجموعة من المصالح اللاممركزة للاستعلامات العامة، حيث تم تعيين ثلاثة رؤساء لفرق تابعة للمصالح الولائية والجهوية للاستعلامات العامة بمدن العيون وتطوان والرشيدية.

وقد تم الحرص في عملية الترشيح لشغل هذه المناصب الأمنية، على اعتماد معايير الكفاءة والانضباط المهني والشخصي، وذلك ليتسنى للجيل الجديد من المسؤولين الأمنيين التنزيل الأمثل للإستراتيجية الأمنية الجديدة التي تروم خدمة أمن المواطن، عبر تدعيم الإحساس بالأمن، وتجويد الخدمات الشرطية المقدمة للمواطنين.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of محمد عبد الجليل: 179مليون متر مكعب قدرة محطات تحلية مياه البحر المنجزة

محمد عبد الجليل: 179مليون متر مكعب قدرة محطات تحلية…

2023-07-10 / 16:44
Photo of وزير النقل: قيمة الرصيد الطرقي الوطني تقدر بـ254 مليار درهم

وزير النقل: قيمة الرصيد الطرقي الوطني تقدر بـ254 مليار…

2023-07-10 / 16:23
Photo of جمعه بنجمة هندية.. سعد لمجرد يروج لجديده الفني

جمعه بنجمة هندية.. سعد لمجرد يروج لجديده الفني

2023-07-10 / 16:03
Photo of وزارة النقل: إطلاق بوابة إلكترونية لتسوية وضعية المركبات الثقيلة

وزارة النقل: إطلاق بوابة إلكترونية لتسوية وضعية المركبات الثقيلة

2023-07-10 / 15:48
Photo of شاطئ سيدي رحال.. كراء المظلات الشمسية يحتل الرمال

شاطئ سيدي رحال.. كراء المظلات الشمسية يحتل الرمال

2023-07-10 / 13:39
Photo of نشرة إنذارية: موجة حر تصل إلى 48 درجة من الإثنين إلى الجمعة

نشرة إنذارية: موجة حر تصل إلى 48 درجة من…

2023-07-10 / 12:48
Photo of الـCNSS يعلن إحداث “آلية المصالحة”

الـCNSS يعلن إحداث “آلية المصالحة”

2023-07-10 / 12:00
Photo of أكادير : خطر هجومات الكلاب الضالة يهدد المصطافين

أكادير : خطر هجومات الكلاب الضالة يهدد المصطافين

2023-07-10 / 10:44
Photo of طقس الإثنين.. أجواء حارة بعموم مناطق المملكة

طقس الإثنين.. أجواء حارة بعموم مناطق المملكة

2023-07-10 / 09:13
Photo of بنكيران : المواطن المغربي يجب أن يكون “موكًض”وواعيا بمايقع بالبلاد

بنكيران : المواطن المغربي يجب أن يكون “موكًض”وواعيا بمايقع…

2023-07-09 / 21:32

‫4 تعليقات

  1. يجب عليك إجراء تغييرات على طريقة وضع الحواجز الشرطية في مداخل المدن لأنها تعرقل الحركة الطرقية . يمكنك الاستفادة من التجربة الأمريكية أو على الأقل استلهام طريقة الدرك الملكي في نصب الحواجز و طريقة التواصل مع المواطنين . إدارتك هي الوحيدة في المغرب التي يهرب منها موظفوها جماعات جماعات رغم الإجراءات . مستوى متوسط على العموم و في حالات تجد أناسا راقين أهل للأمن والأمان و حالات كثيرة أصبحت موضوعا للتندر في مختلف ربوع المملكة . عنتريات فارغة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق