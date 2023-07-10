غينيا تشيد بالجهود المتواصلة للمغرب تحت القيادة المستنيرة للملك

هبة بريس

أشادت جمهورية غينيا، اليوم الاثنين بالداخلة، بالجهود المتواصلة التي تبذلها المملكة المغربية تحت القيادة الحكيمة والمستنيرة للملك محمد السادس، من أجل السلام والتنمية في إفريقيا.

وأكد الجانبان، في بيان مشترك صدر عقب اختتام أشغال الدورة السابعة للجنة المشتركة للتعاون المغرب-غينيا، التي ترأسها وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، ووزير الشؤون الخارجية والاندماج الإفريقي والغينيين المقيمين بالخارج، موريساندا كوياطي، أن المملكة المغربية وجمهورية غينيا يتقاسمان إرادة مشتركة للمساهمة في الحفاظ على السلم والاستقرار في القارة الإفريقية.

وأشاد الوزيران، في هذا الصدد، بالجهود الدؤوبة التي تبذلها المملكة المغربية تحت القيادة الحكيمة والمستنيرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، وفخامة العقيد مامادي دومبويا، الرئيس الانتقالي، رئيس اللجنة الوطنية للتجمع من أجل التنمية، رئيس الدولة، القائد الأعلى للقوات المسلحة لجمهورية غينيا، لفائدة السلم والتنمية في القارة.

وجددا، في هذا الصدد، التأكيد على التزام قائدي البلدين للعمل معا من أجل سلام دائم وتنمية اقتصادية في القارة الإفريقية، لا سيما في سياق تفعيل منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية.

وأضاف البيان المشترك أن الجانبين عبرا، من جهة أخرى، عن ارتياحهما لتوافق وجهات النظر حول مختلف القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، مجددين التأكيد على عزمهما الإسهام في جهود تسوية النزاعات في إفريقيا.

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