Les Casablancais respirent la joie de vivre sur la c??te de la c??l??bre plage casablancaise de Ain Diab, dans le respect des mesures sanitaires. 28072020-Casablanca

شاطئ سيدي رحال.. كراء المظلات الشمسية يحتل الرمال

2023-07-10 / 13:39
5
محمد منفلوطي_ هبة بريس

غير بعيد عن مدينة برشيد، يقع شاطئ سيدي رحال على المحيط الأطلسي، وهو الشاطئ الذي كان حتى الأمس القريب تابعا للنفوذ الترابي لاقليم سطات إبان التقسيم الجهوي السابق لجهة الشاوية ورديغة.

شاطئ متميز بموقعه الاستراتيجي القريب من العاصمة الاقتصادية مما يجعله نقطة جذب للباحثين عن لحظات ممتعة لملامسة المياه الزرقاء والشمس الدافئة على رماله الذهبية، هذه الأخيرة التي تعاني من ضعف الخدمات على مستوى النظافة.

مع مطلع العطلة الصيفية، وخلال كل نهاية أسبوع ، يتحول هذا الشاطئ إلى محج للأسر والعائلات البسيطة منها والمتوسطة، وما أن يطأ المرء رجليه لملامسة الرمال، حتى يصادفه مراهقون وآخرون شباب وألسنتهم تردد: ..” باغي بلاصة أعمي…خاصك براصول …خاصك كراسي…”، وعلى طول الشاطئ نصبت المظلات الشمسية بثمن ” 30 درهم ب10 دراهم للكرسي الواحد”، خلص ولنوض سير تشوف فين تجلس..”، في صورة تجسد لظاهرة احتلال معظم مساحات رمال الشاطئ، لارغام المصطافين وعائلاتهم واطفالهم على كراء المظلات التي تم تركيبها بشكل متلاصق بدون ترك أدنى مساحة بين المصطافين أمام صمت وتجاهل الجهات المعنية.

وقد رصدت “هبة بريس” عن قرب حجم معاناة المصطافين وهم مكدسون كعلب السردين رفقة صغارهم ناهيك عن بعض المظاهر المشينة لبعض المراهقين وحتى الشباب منهم غايتهم ليس الاستجمام بل التحرش بالفتيات الى جانب تعاطي المخدرات من قبل البعض مع خلق نوع من الفوضى والعراك المجاني والكلام النابي الذي ينذى له الجبين.

مشاهد ومظاهر تُسائل الجهات المعنية بحماية الأسر المغربية خاصة منها الفقيرة التي تقصد مثل هاته الشواطئ للبحث عن لحظات تنسيها مشاق الحياة والاكراهات اليومية، بهدف التدخل الفوري لوضع حد لمثل هاته المظاهر وبالتالي العمل على تحرير رمال الشاطئ من هجمة هذه المظلات الشمسية وجعل رمال البحر رهن عموم المواطنين دون قيد أو شرط؟

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of محمد عبد الجليل: 179مليون متر مكعب قدرة محطات تحلية مياه البحر المنجزة

محمد عبد الجليل: 179مليون متر مكعب قدرة محطات تحلية…

2023-07-10 / 16:44
Photo of وزير النقل: قيمة الرصيد الطرقي الوطني تقدر بـ254 مليار درهم

وزير النقل: قيمة الرصيد الطرقي الوطني تقدر بـ254 مليار…

2023-07-10 / 16:23
Photo of جمعه بنجمة هندية.. سعد لمجرد يروج لجديده الفني

جمعه بنجمة هندية.. سعد لمجرد يروج لجديده الفني

2023-07-10 / 16:03
Photo of وزارة النقل: إطلاق بوابة إلكترونية لتسوية وضعية المركبات الثقيلة

وزارة النقل: إطلاق بوابة إلكترونية لتسوية وضعية المركبات الثقيلة

2023-07-10 / 15:48
Photo of الحموشي يؤشر على تعيينات جديدة بمناصب المسؤولية

الحموشي يؤشر على تعيينات جديدة بمناصب المسؤولية

2023-07-10 / 15:10
Photo of نشرة إنذارية: موجة حر تصل إلى 48 درجة من الإثنين إلى الجمعة

نشرة إنذارية: موجة حر تصل إلى 48 درجة من…

2023-07-10 / 12:48
Photo of الـCNSS يعلن إحداث “آلية المصالحة”

الـCNSS يعلن إحداث “آلية المصالحة”

2023-07-10 / 12:00
Photo of أكادير : خطر هجومات الكلاب الضالة يهدد المصطافين

أكادير : خطر هجومات الكلاب الضالة يهدد المصطافين

2023-07-10 / 10:44
Photo of طقس الإثنين.. أجواء حارة بعموم مناطق المملكة

طقس الإثنين.. أجواء حارة بعموم مناطق المملكة

2023-07-10 / 09:13
Photo of بنكيران : المواطن المغربي يجب أن يكون “موكًض”وواعيا بمايقع بالبلاد

بنكيران : المواطن المغربي يجب أن يكون “موكًض”وواعيا بمايقع…

2023-07-09 / 21:32

‫5 تعليقات

  1. كل سنة نفس المشكل في جميع شواطىء المملكة . أين السلطات أين العمال و الولاة؟ سءمنا من هذه الحالة .انزل السي القايد ن الشاطيء تشوف المتكر.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق