شاطئ سيدي رحال.. كراء المظلات الشمسية يحتل الرمال

محمد منفلوطي_ هبة بريس

غير بعيد عن مدينة برشيد، يقع شاطئ سيدي رحال على المحيط الأطلسي، وهو الشاطئ الذي كان حتى الأمس القريب تابعا للنفوذ الترابي لاقليم سطات إبان التقسيم الجهوي السابق لجهة الشاوية ورديغة.

شاطئ متميز بموقعه الاستراتيجي القريب من العاصمة الاقتصادية مما يجعله نقطة جذب للباحثين عن لحظات ممتعة لملامسة المياه الزرقاء والشمس الدافئة على رماله الذهبية، هذه الأخيرة التي تعاني من ضعف الخدمات على مستوى النظافة.

مع مطلع العطلة الصيفية، وخلال كل نهاية أسبوع ، يتحول هذا الشاطئ إلى محج للأسر والعائلات البسيطة منها والمتوسطة، وما أن يطأ المرء رجليه لملامسة الرمال، حتى يصادفه مراهقون وآخرون شباب وألسنتهم تردد: ..” باغي بلاصة أعمي…خاصك براصول …خاصك كراسي…”، وعلى طول الشاطئ نصبت المظلات الشمسية بثمن ” 30 درهم ب10 دراهم للكرسي الواحد”، خلص ولنوض سير تشوف فين تجلس..”، في صورة تجسد لظاهرة احتلال معظم مساحات رمال الشاطئ، لارغام المصطافين وعائلاتهم واطفالهم على كراء المظلات التي تم تركيبها بشكل متلاصق بدون ترك أدنى مساحة بين المصطافين أمام صمت وتجاهل الجهات المعنية.

وقد رصدت “هبة بريس” عن قرب حجم معاناة المصطافين وهم مكدسون كعلب السردين رفقة صغارهم ناهيك عن بعض المظاهر المشينة لبعض المراهقين وحتى الشباب منهم غايتهم ليس الاستجمام بل التحرش بالفتيات الى جانب تعاطي المخدرات من قبل البعض مع خلق نوع من الفوضى والعراك المجاني والكلام النابي الذي ينذى له الجبين.

مشاهد ومظاهر تُسائل الجهات المعنية بحماية الأسر المغربية خاصة منها الفقيرة التي تقصد مثل هاته الشواطئ للبحث عن لحظات تنسيها مشاق الحياة والاكراهات اليومية، بهدف التدخل الفوري لوضع حد لمثل هاته المظاهر وبالتالي العمل على تحرير رمال الشاطئ من هجمة هذه المظلات الشمسية وجعل رمال البحر رهن عموم المواطنين دون قيد أو شرط؟

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