الـCNSS يعلن إحداث “آلية المصالحة”

هبة بريس

أعلن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي عن إحداث آلية المصالحة، في إطار إستراتيجيته الرامية إلى تبسيط المساطر الإدارية والتحسين المستمر لجودة خدماته وعلاقته بمؤمنيه.

وكشف بلاغ صادر عن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، أن هذه الآلية تهدف إلى استشراف أي خلاف يمكن حدوثه أثناء ممارسة الزبناء لحقهم في الاستفادة من خدمات الضمان الاجتماعي، وتسويته وديا، عند الاقتضاء.

وتوفر هذه الآلية الجديدة للمؤمَّنين، خدمة مجانية، منصفة وسهلة الولوج، كما تعد حلا بديلا وسريعا، عن المساطر التقليدية، لتسوية الخلافات المتعلقة بالحقوق المخولة لهم في إطار أنظمة الحماية الاجتماعية التي يديرها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

وأضاف البلاغ، أنه تم تخصيص اللجوء لآلية المصالحة، في مرحلة أولى، للمؤمن لهم وذوي حقوقهم، حيث تتيح لهم،في أجل سنة على الأكثر، إمكانية الاعتراض على الجواب الصادر من قبل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي على شكاية تقدموا بها، أو على عدم معالجة شكاية تم إيداعها لمدة تزيد عن الشهر.

ومن أجل ذلك، وضع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، رهن إشارة مؤمنيه، قنوات من أجل ربط الاتصال بمديرية المصالحة، وذلك بإرسال طلب المصالحة، مرفقا بنسخة من جميع وثائق الإثبات عبر:

-الولوج إلى موقعwww.cnss.ma؛

-أوملئ المطبوع رقم901-1-01الذي يمكن تحميله على الموقعwww.cnss.ma ، و إرساله عبر البريد إلى العنوان التالي: 649، شارع محمد الخامسBP2186- الدار البيضاء، أو إيداعه لدى إحدى وكالات الصندوق.

ودعا الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي مؤمنيه إلى الاطلاع على ركن المصالحة على الموقع الرسمي www.cnss.ma، من أجل المزيد من المعلومات

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