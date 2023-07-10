تعيين رشيد سايحي مديرا عاما جديدا لمركز النقديات

هبة بريس

تم تعيين رشيد سايحي في منصب المدير العام لمركز النقديات، خلفا لإسماعيل بلعالي، وذلك ابتداء من 6 يوليوز.

وأوضح مركز النقديات، في بلاغ، أن “المجلس الإداري لمركز النقديات، في اجتماعه المنعقد بتاريخ 5 يوليوز 2023 تحت رئاسة حسن البدراوي، عين رشيد سايحي في منصب المدير العام ابتداء من 6 يوليوز 2023، خلفا لإسماعيل بلعالي، الذي واكب بنجاح تطور المركز على مدى أزيد من 24 سنة”.

وأورد المصدر ذاته أن المجلس الإداري لمركز النقديات وجه الشكر لإسماعيل بلعالي على مساهمته المهمة وتفانيه طيلة المسار الذي بصم عليه في إطار الأنشطة بين البنكية والمركز.

وخلال كل هذه السنوات، يشير البلاغ، ظل بلعالي ركيزة لمركز النقديات وساهم بقوة في تطوره ولعب دورا مهما في تنمية الأنظمة النقدية بالمغرب.

من جهته، يتمتع سايحي بخبرة مهمة في التسيير والقيادة الاستراتيجية، حيث راكم خبرة تمتد لأزيد من 30 سنة في مجالات التكنولوجيات المبتكرة من خلال المواكبة الفعالة والناجعة للتطوير الهيكلي للفاعلين الماليين الرائدين.

وتقلد سايحي ، وهو خريج المدرسة المحمدية للمهندسين بالرباط وحاصل على ماجستير إدارة الأعمال من جامعة شيكاغو، العديد من مناصب المسؤولية لدى الشركة الدولية “آي‌ بي ‌إم” (IBM)، كمدير استشاري، ومدير للخدمات بالفرع المغربي، ثم مدير تجاري جهوي للشركة بفرنسا، قبل أن يشغل منصب مدير قسم الخدمات بمنطقة إفريقيا والشرق الأوسط .

وخلال السنتين الأخيرتين، شغل منصب المدير العام للقسم المعني بالحلول النقدية بالمغرب.

ما رأيك؟ المجموع 6 آراء 0 6