أردوغان: الصراع في أوكرانيا سينتهي في أقرب وقت ممكن

هبة بريس - وكالات

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن انتهاء الصراع في أوكرانيا في أقرب وقت ممكن بشكل عادل ودائم، سيسهل عملية عضويتها في الناتو.

وأكد أردوغان في تصريح اليوم الاثنين، تأييد أنقرة لسياسة الباب المفتوح للناتو.

وأضاف أن إنهاء الأزمة الأوكرانية سيسهل انضمام كييف للحلف.

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