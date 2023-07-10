أردوغان: إذا بقينا صامتين إزاء ما يحدث في القدس اليوم سيتكرر في مدن مقدسة أخرى
رجب طيب أردوغان

أردوغان: الصراع في أوكرانيا سينتهي في أقرب وقت ممكن 

2023-07-10 / 11:21
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هبة بريس - وكالات

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن انتهاء الصراع في أوكرانيا في أقرب وقت ممكن بشكل عادل ودائم، سيسهل عملية عضويتها في الناتو.

وأكد أردوغان في تصريح اليوم الاثنين، تأييد أنقرة لسياسة الباب المفتوح للناتو.

وأضاف أن إنهاء الأزمة الأوكرانية سيسهل انضمام كييف للحلف.

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‫5 تعليقات

  3. لا اعرف لماذا يصر صاحب المقال على وضع هذه الصوره بالظبط عندما يتعلق الامر باردوغان

  4. هذا يهرطق كثيرا و هو رائس دولة مسلمة و يريد عضوية بلاده مع اوروبا الكافرة التي لا تحب الاسلام و المسلمين . انه مخطئ كثيرا و ليست له نخوة اسلامية حقيقية . مرارا اوروبا تقول له ان تكون عضوا في الاتحاد الاوربي و لو بعد الف سنة و لا يريد ان يفهم ، ان دولة مسلمة لا يقبل عضويتها المشركون . هذا احمق . لا يمكن مهما وقع ان تكون اوكرانيا في الناتو ؟ هذا هجوم غادر للغرب على امة روسيا ، اذا حرب نووية مدمرة آتية لا شك في ذالك .

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