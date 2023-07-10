مصرع شرطي غرقا في شاطئ الحوزية بالجديدة

أحمد مصباح – الجديدة

اهتز شاطئ الحوزية بإقليم الجديدة، أمس الأحد، على وقع نازلة مصرع شرطي غرقا، عندما كان يسبح في مياه المحيط الأطلسي.

وفي التفاصيل، فإن الهالك البالغ من العمر 36 سنة، المتحدر من برشيد، والذي كان يشتغل قيد حياته، برتبة مفتش شرطة ممتاز، بإحدى المصالح الأمنية اللاممركزة، غرق، صباح الأحد الماضي، في ظروف غامضة، في شاطئ الحوزية، في مقطعه الموازي للطريق الوطنية رقم: 1، وللغابة الممتدة عند المدخل الشمالي لعاصمة دكالة، قدوما من العاصمة الاقتصادية، الدارالبيضاء.

الحادث استنفر المتدخلين لدى السلطات المحلية والدركية ومصالح الوقاية المدنية بالجديدة، والذين عملوا، بعد جهد جهيد، على انتشال الغريق، وإحالته على قسم المستعجلات بالمركز الاستشفائي الإقليمي للجديدة، حيث لم يتمكن الطاقم الطبي من إنقاذ حياته.

هذا، وستخضع جثة الهالك، بتعليمات نيابية، للتشريح الطبي، والذي ستمكن نتائجه من تحديد سبب الوفاة.

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