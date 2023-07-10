Members of police swat patrol with their dog at the Beijing Railway Station in central Beijing, China January 27, 2017 as China gears up for Lunar New Year, when hundreds of millions of people head home. REUTERS/Damir Sagolj

قت.لى وجرحى في حادث طعن بروضة أطفال في الصين

2023-07-10 / 10:30
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هبة بريس - وكالات

أعلنت الشرطة الصينية أن 6 أشخاص قتلوا وأصيب آخر بحادث طعن في روضة أطفال بمقاطعة قوانغدونغ جنوب شرقي البلاد.

وأوضح الشرطة، أنها ألقت القبض على رجل يبلغ من العمر 25 عاما، وتحقق في سبب الهجوم.

ولم تكشف الشرطة أي تفاصيل عن الضحايا لكنه وصفت الواقعة بـ “الاعتداء المتعمد”، مضيفة أن الهجوم وقع على الساعة 07:40 بالتوقيت المحلي (23:40 الأحد بتوقيت غرينتش).

من جهتها قالت متحدثة باسم حكومة المدينة إن “بين الضحايا معلم واثنان من الأهالي وثلاثة تلاميذ. وقد تم اعتقل المشتبه به”.

وتعد مثل هذه الجرائم العنيفة نادرة نسبيا في الصين، لكن شهدت البلاد سلسلة من الهجمات بالسكاكين في السنوات الأخيرة، العديد منها في المدارس.

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