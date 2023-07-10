بعد الهزيمة أمام “الرجاء”.. مدرب الوداد الرياضي يعلن رحيله عن النادي

2023-07-10 / 10:11
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هبة بريس

أعلن البلجيكي سفين فاندنبروك رحيل عن تدريب الوداد الرياضي مباشرة بعد الاقصاء من نصف نهائي كأس العرش.

وأكد فاندنبروك رحيله عن الوداد في المؤتمر الصحفي الذي تلا مباراة الديربي التي خسرها فريقه أمام غريمه الوداد بهدف دون رد في نصف نهائي كأس العرش.

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‫14 تعليقات

  14. لا غير يجلس فين غادي دبا بعد خراب مالطا مدرب دون مستوى التطلعات أضاع ثلاثية كانت في المتناول بسداجة

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