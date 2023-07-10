بعد الهزيمة أمام “الرجاء”.. مدرب الوداد الرياضي يعلن رحيله عن النادي
هبة بريس
أعلن البلجيكي سفين فاندنبروك رحيل عن تدريب الوداد الرياضي مباشرة بعد الاقصاء من نصف نهائي كأس العرش.
وأكد فاندنبروك رحيله عن الوداد في المؤتمر الصحفي الذي تلا مباراة الديربي التي خسرها فريقه أمام غريمه الوداد بهدف دون رد في نصف نهائي كأس العرش.
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14 تعليقات
الرجاء لازالوا تالفين مع اختيار مدرب مناسب للفريق.
مدرب ناقص للأمانة
يجب تغير الاعبين قبل المدرب
المدرب البلجيكي سفين فاندنبروك خلوق ومتواضع..
مسيرة موفقة للوداد الرياضي ..
أداء الوداد الرياضي هذا الموسم كان ظعيفا..
على سعيد الناصري تغيير بعض اللاعبيين الوداديين الذين انتهت صلاحيتهم ..
نتمنى حظ سعيد وموقف للوداد الرياضي الموسم المقبل ..
سفين فاندنبروك مدرب ليس بالجيد ..
اللهم يسر للجميع ..
موفق السيد رئيس الوداد الرياضي سعيد الناصري ..
هزائم، وضعف في الأداء.. الوداد لم تعد تلك الوداد السالفة!
هناك لاعبين لا يستحقون التواجد مع الوداد الرياضي..
لا غير يجلس فين غادي دبا بعد خراب مالطا مدرب دون مستوى التطلعات أضاع ثلاثية كانت في المتناول بسداجة