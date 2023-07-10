صحيفة: ليفاندوفسكي يرفض عروضا مغرية من الدوري السعودي

2023-07-10 / 09:33
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هبة بريس - وكالات

أفاد تقرير لموقع “فوت ميركاتو”، بأن النجم البولندي، روبرت ليفاندوفسكي، مهاجم فريق برشلونة الإسباني، رفض عروضا من أندية سعودية عديدة مؤخرا.

وأشار الموقع إلى أن ليفاندوفسكي رفض عرضا مغريا حديثا من ناد سعودي، إلا أنه فضل البقاء في صفوف برشلونة حتى نهاية عقده في يونيو 2026.

ولم يذكر الموقع النادي الذي عرض على ليفاندوفسكي مبلغا كبيرا من المال للانتقال إلى الدوري السعودي.

وكان ليفاندوفسكي قد ألمح الشهر الماضي إلى أن اعتزاله بات “قريبًا”، مشيرا إلى أنه قد ينهي مسيرته مع النادي الكتالوني.

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